El PRO apoyó la decisión del Gobierno de eliminar el artículo de las licencias médicas

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, aseguró que este apartado “entorpecía la discusión” del proyecto. “Había un error y fuimos escuchados”, afirmó el diputado.

Hoy 10:44

El diputado y jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, celebró la decisión del Gobierno de eliminar el artículo 44° que contenía cambios en las licencias médicas. "Era absolutamente inhumano", aseguró el legislador en diálogo con radio Mitre.

"La eliminación de este artículo se debe a la capacidad de escucha que tuvo el Gobierno. Era absolutamente inhumano. Estaba mal redactado y no se entendía", comentó Ritondo. Según el legislador, "este artículo no estaba y no se pudo discutir antes en Diputados".

Ante la pregunta si el proyecto tendrá otra modificación, Ritondo lo negó. "Yo creo que ningún otro cambio se va a aplicar. Es muy importante y necesario que esta ley salga lo antes posible", sostuvo.

Cristian Ritondo comentó que hoy será ratificado en comisión el proyecto y mañana se tratará en el recinto de la Cámara baja.

La semana próxima, será tratado en el Senado que tiene tiempo hasta el 28 de febrero para su debate. "Esperamos que para el 1° de marzo tengamos esta ley aprobada", afirmó.