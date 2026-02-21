Luego de la dura derrota ante Banfield, Newells echó a la dupla Orsi-Gómez

El conjunto rosarino se transforma en el segundo club en quedarse sin DT en el actual torneo.

Hoy 22:51

Newell's vive un arranque complejo en el Torneo Apertura y, lejos de apaciguar el flojo inicio, la derrota ante Banfield acrecentó la crisis. Por eso, luego del durísimo 0-3 ante el Taladro, la dirigencia de la Lepra decidió echar a la dupla Orsi-Gómez.

Con apenas seis partidos dirigidos, los entrenadores no continuarán en el cargo luego de un ciclo en el que no pudieron acercarse a la gran campaña que llevaron a cabo en Platense, ya que no ganaron ningún partido, empataron dos y perdieron cuatro. Así, el equipo marcha anteúltimo en la tabla anual de la Liga Profesional, en zona de descenso ya que Estudiantes de Río Cuarto se encuentra último en ambas tablas (en ese caso, baja el anteúltimo de la anual).

Por eso, con este panorama y unos minutos después de la caída contra Banfield, Newell's anunció la decisión en sus redes: "El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución", fue el escueto comunicado que compartió la Lepra. Cabe destacar que los técnicos tenían contrato hasta fin de año.

Así, el conjunto rosarino se transforma en el segundo club en quedarse sin DT en el actual torneo. El anterior había sido Instituto, que echó a Oldrá luego de la fecha 2. Claro que ahora la dirigencia deberá buscar al reemplazante de la dupla, quien deberá hacerse cargo del equipo y sacarlo de la crisis en la que está sumido.