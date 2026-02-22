La inquietante profecía de Nostradamus para 2026 que habla de una “guerra de siete meses”

Las interpretaciones de las profecías de Nostradamus vuelven a generar repercusión, especialmente por una cuarteta que menciona una posible guerra prolongada y que algunos analistas vinculan con conflictos actuales.

Las profecías de Nostradamus volvieron a instalarse en la agenda este 2026 tras la difusión de interpretaciones que advierten sobre una supuesta “guerra de siete meses”, basada en una de sus enigmáticas cuartetas.

El boticario y astrólogo del siglo XVI continúa siendo objeto de análisis, reinterpretaciones y polémicas en medios y redes sociales, donde cada año resurgen lecturas que intentan vincular sus textos con acontecimientos contemporáneos.

La cuarteta que genera alarma

Entre los pasajes más citados aparece una frase que menciona “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal, el Rey no fallará”. Algunos intérpretes sostienen que podría relacionarse con conflictos actuales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque otros especialistas recuerdan que estas asociaciones suelen hacerse de forma retrospectiva.

Otra línea menciona que “dentro de dos ciudades habrá azotes como nunca se ha visto”, lo que algunos analistas vinculan con bombardeos o crisis humanitarias, mientras que los críticos advierten que las traducciones y el lenguaje simbólico permiten múltiples lecturas.

Símbolos extraños y lecturas abiertas

Las cuartetas atribuidas a Nostradamus también incluyen imágenes difíciles de interpretar. Una de ellas habla de “un gran enjambre de abejas surgirá de la emboscada nocturna”, lo que generó debates entre quienes ven metáforas sociales o políticas y quienes consideran improbable una interpretación literal.

Otro pasaje afirma que “el gran hombre será derribado en el día por un rayo”. Para algunos seguidores, la frase podría anticipar la caída repentina de una figura pública, mientras que los escépticos sostienen que la ambigüedad del texto permite adaptarlo a casi cualquier acontecimiento.

Suiza, epidemias y catástrofes

Una cuarteta menciona además que “el Ticino se desbordará de sangre”, en referencia al cantón suizo de Ticino. Las interpretaciones varían entre posibles conflictos, crisis sanitarias o desastres naturales, aunque los historiadores señalan que los manuscritos originales presentan variaciones y dificultades de traducción.

Entre la fascinación y el escepticismo

Especialistas recuerdan que las profecías fueron escritas en francés antiguo, con juegos retóricos y latinismos, y que a lo largo de los siglos circularon copias con diferencias. Ese contexto alimenta tanto a creyentes como a críticos: algunos encuentran aciertos a posteriori, mientras otros sostienen que todo depende de la interpretación.

A más de cuatro siglos de su muerte, Nostradamus sigue generando titulares, teorías y debates. Mientras algunos medios destacan sus presuntas predicciones, los expertos recomiendan prudencia y contexto histórico al analizar sus textos.