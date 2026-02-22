Añatuya: vecinos reducen a un joven tras ser identificado como autor de un robo

El incidente ocurrió en el Barrio Ramón Carrillo. El acusado, de 20 años, fue interceptado por el damnificado, lo que derivó en un forcejeo hasta la llegada de la policía.

Momentos de nerviosismo se vivieron en la intersección de Avenida España y José Ingenieros, en el corazón del barrio Ramón Carrillo, cuando un presunto delincuente fue acorralado por un grupo de ciudadanos tras ser reconocido por un hecho ilícito previo.

El procedimiento, llevado a cabo por el personal de Prevención de la Departamental 13, se inició tras un alerta sobre una gresca en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena de forcejeos: un grupo de personas retenía a un joven, mientras solicitaban a gritos la intervención policial.

La identificación y el reclamo

Tras controlar la situación, la policía identificó al sospechoso como un joven de 20 años, residente del barrio La Merced. En el lugar también se encontraba el denunciante, un hombre de 29 años domiciliado en el barrio Rosso, quien relató que el demorado le había sustraído días atrás una caja de herramientas y otros objetos de valor.

Según fuentes policiales, el damnificado no dudó en señalar al sujeto como el autor material del robo, lo que habría desencadenado la confrontación inicial antes del arribo de los uniformados.

Actuaciones judiciales

Por disposición de las autoridades, el acusado fue trasladado a la Comisaría 41, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se realicen las diligencias de rigor para determinar si los elementos robados pueden ser recuperados y si el joven cuenta con antecedentes por hechos similares en la zona.