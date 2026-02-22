Golpe en el arranque: Inter Miami cayó 3-0 en el debut de la MLS y Messi empezó el 2026 con derrota

El equipo de Lionel Messi perdió ante Los Ángeles FC en el inicio de la temporada y el capitán argentino jugó los 90 minutos tras superar su molestia muscular, en un semestre clave pensando en la Selección y el Mundial.

El debut oficial de Lionel Messi en el 2026 no fue el esperado. El rosarino fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota 3-0 de Inter Miami frente a Los Angeles FC, en el inicio de la nueva temporada de la MLS.

La presencia del capitán argentino era una incógnita tras la molestia muscular que lo obligó a suspender el amistoso ante Independiente del Valle, pero finalmente integró el once inicial y sumó rodaje en el primer compromiso oficial del año.

Un inicio cuesta arriba para las Garzas

El equipo dirigido por Javier Mascherano, que debe defender el título conseguido en 2025, fue superado por un rival que aprovechó mejor sus oportunidades. Los goles de David Martínez y Denis Bouanga, ambos de contraataque, marcaron el rumbo del encuentro, mientras que Ordaz selló el 3-0 definitivo sobre el cierre.

Messi compartió cancha desde el inicio con Rodrigo De Paul y Silvetti, mientras que Facundo Mura y Tadeo Allende ingresaron en el complemento. Sin embargo, el conjunto rosa nunca logró imponer condiciones y generó pocas situaciones de peligro.

Un debut discreto del capitán

En lo individual, Messi tuvo una actuación cauta, con escaso contacto con la pelota y poco acompañamiento ofensivo. Su jugada más clara fue un remate que pasó muy cerca del ángulo izquierdo.

Más allá del resultado, el encuentro marcó el inicio de un semestre importante para el rosarino, que buscará mantener su nivel competitivo mientras crecen las expectativas sobre su posible presencia en el próximo Mundial, lo que podría convertirlo en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.

Inter Miami tendrá ahora la oportunidad de recuperarse en la próxima fecha, mientras el foco seguirá puesto en el rendimiento del capitán argentino en un año decisivo.