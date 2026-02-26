La Municipalidad y la asociación Amigos del Corso darán comienzo este viernes a la edición 2026 del tradicional Corso

Organizada por la Municipalidad de la Capital, junto a la Asociación Amigos del Corso, este viernes dará comienzo la edición 2026 del tradicional Corso de la ciudad sobre la Costanera Luis “Chacho” Lezcano.

Hoy 22:52

La celebración popular, libre y gratuita, que convoca a la familia, iniciará su despliegue a las 22 con el desfile de comparsas, murgas y carrozas desde Plaza Añoranzas hasta el sector del Kartódromo.

Durante la noche del viernes se presentarán: Comparsa Bella Bahía, Comparsa Caribe Samba, Comparsa Delirio de Carnaval y Banda Gaby, Comparsa Estrella de Carnaval, Centro Murga Elegantes del Carnaval, Centro Murga Los Incomparables de la Loma, Centro Murga Los Murgueros del Oeste, Murga Ilustres del Carnaval, Carroza Vecinal Barrio Cáceres, Carroza Terra Latidos de Madre, Carroza Suceso Da Bahía y como invitada, Caribe Samba de la ciudad de Beltrán.

En esta primera noche, también se realizará un homenaje a la histórica Comparsa Murúa y a Banda Elizabeth.

Los vecinos que asistan podrán disfrutar de la presentación de las diferentes expresiones desde las tribunas que estarán instaladas a lo largo de la Costanera.