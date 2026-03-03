China expresó su apoyo a Irán en la guerra contra Israel y Estados Unidos

El canciller chino, Wang Yi, habló por teléfono con su par iraní, Abas Araqchí, para asegurarle su pleno respaldo. Mientras, Donald Trump dijo que "la mayor oleada de la operación contra Irán aún está por llegar".

Cuando la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán se expande como pólvora por todo Oriente Medio, un jugador clave entró en escena para dar su pleno respaldo al régimen iraní: China.

El canciller chino, Wang Yi, habló por teléfono este lunes con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE. UU. e Israel.

La respuesta iraní al ataque norteamericano se extendió más allá de lo que Washington había previsto. Llegó a Europa, con un ataque a Chipre, y a las monarquías del Golfo, que suelen estar exentas de los conflictos regionales y que son paraísos para el turismo como Qatar.

Se viene otra ola de ataques a Irán

El presidente Trump habló por teléfono durante nueve minutos con el presentador de CNN, Jake Tapper, y afirmó que la mayor oleada de la operación contra Irán aún está por llegar.

“Los estamos arrasando”, Trump le dijo a Tapper. “Creo que va muy bien. Es muy poderoso. Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando”.

Añadió: “Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La gran oleada llegará pronto”.

Al preguntársele sobre la posible duración de la guerra, el presidente estadounidense respondió que alrededor de un mes. “No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados”, afirmó.

Los ataques de represalia de Irán contra países árabes vecinos como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han sido la “mayor sorpresa”, reconoció Trump.

“Nos sorprendió”, afirmó. Les dijimos: "Lo tenemos bajo control", y ahora quieren luchar. Y están luchando con fiereza. Iban a participar muy poco y ahora insisten en hacerlo.