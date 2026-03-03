Se fue un hermanito: el primer eliminado de Gran Hermano, Generación Dorada, es...

Durante la noche del lunes se realizó la primera gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), conducida por Santiago del Moro.

Hoy 05:39

Por decisión del público, un participante dejó la competencia.

Todo comenzó con cinco jugadores en placa: Brian Sarmiento, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Gabriel Lucero.

El primero en bajar de placa (el voto fue negativo) fue Emanuel. Luego, fue salvada Sol, que celebró a pura euforia.

Después Brian salió de placa y la definición quedó entre Zilli y Lucero.

Finalmente, por decisión del público, Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.

De esta forma, el humorista gráfico, creador del fenómeno en redes "Gente Rota", se convirtió en el primer participante en dejar la actual edición de GH por votación del público.

Vale destacar que días atrás Divina Gloria se fue del certamen por decisión médica (la actriz fue reemplazada por Carla Bigliani) y Daniela De Lucía salió de la casa por la muerte de su padre, pero luego regresó al juego.

Lucero fue despedido por un grupo de participantes a puro abrazo, mientras que otro nutrido grupo celebró que Zilli siga en competencia, provocando una tensión en la casa de GH.

"Fue un honor. Hasta la próxima... Un gusto", se despidió brevemente Lucero.

Tras su salida, Del Moro reveló los porcentajes de la votación. Lucero acumuló el 54.8% de los votos, mientras que Zilli, 45.2%.

Minutos después, Lucero llegó al estudio de GH, donde se reencontró con sus familiares y seres queridos.

Gran Hermano, Generación Dorada: Gabriel Lucero se confesó con Santiago del Moro

Minutos después de dejar la casa, en el ciclo La Cumbre (Stream Telefe), el flamante eliminado tuvo un mano a mano con Del Moro.

"Me jugó muy en contra el miedo que tenía de ser el primer eliminado. Estaba muy mal descansado", reveló Lucero, que confesó que entró a la casa de GH haciendo un duelo por la reciente pérdida de su padre: "Me ganaron los fantasmas".

Sobre su faceta picante en redes, que no pudo dar a conocer en la casa, Lucero analizó: "Lo que pasa que cuando uno es ácido es porque tiene un tiempo de escribir, por ejemplo en Twitter, uno piensa lo que va a poner... Por ahí se me ocurren cosas, pero no en el momento". Y reconoció: "También yo estaba muy pendiente del afuera, estaba muy pendiente de la cancelación. Estaba muy pendiente de no hacer nada que incomode a mi pareja y nunca me relajé. Sobre pensé demasiado".

El humorista eligió a Andrea del Boca, Ema y Sol como sus mejores aliados dentro de la casa.

"La mayoría son espectaculares, salvo algunos... Yanina, por ejemplo, y Brian (Sarmiento), que es muy denso", sentenció.