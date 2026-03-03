Petri aseguró que Villarruel “apostó al fracaso del Gobierno” y la vice lo cruzó: “Vecina chusma”

Después del dardo que disparó el Presidente contra la titular del Senado en la apertura de las sesiones ordinarias, el diputado la cuestionó duramente. Deslizó que quiso quedarse con el lugar del Jefe de Estado y afirmó que fue “funcional a la oposición”. La respuesta de Villarruel no se hizo esperar.

Hoy 05:48

Luis Petri afirmó que Victoria Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y se “ofreció para ser una alternativa siendo parte” no solo de la gestión de Milei sino también de la “sucesión presidencial”. La vicepresidenta y titular del Senado le respondió en las redes. Le sugirió al exministro de Defensa que deje de comentar “como una vieja chusma” y dijo que lo conoce por “los trencitos de la alegría" con el Presidente.

El fuerte cruce se dio el día después del discurso que Milei brindó en el Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias, donde el mandatario le destinó a su compañera de fórmula un frío saludo en la explanada del Parlamento, momentos antes de acusarla, sin mencionarla, de querer quedarse “con el sillón de Rivadavia”.

En esa misma dirección se mostró el diputado mendocino esta noche en una entrevista que concedió a TN, donde le consultaron inicialmente si le había molestado la actitud de Villarruel de utilizar su teléfono mientras Milei protagonizaba un discurso que se caracterizó, entre otras cosas, por sus chicanas hacia el kirchnerismo.

“Me parece fuera de lugar, pero no me sorprende, porque estuvo fuera de lugar dos años. Y que esté fuera de lugar en la sesión no me sorprende”, reconoció el exintegrante del Gabinete.

Luego, se preguntó: “Cuando vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa siendo parte de un Gobierno o de una sucesión presidencial, ¿qué sos?”

“Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían con sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, enfatizó.

Pese a ser advertido que sus declaraciones eran cuanto menos controversiales, Petri continuó: “Si vos te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y debatir leyes que hieren al Gobierno, a su programa económico y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?”.

“Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, insistió.

Y agregó: “Hay que decirlo, no ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”.

La respuesta de Villarruel a Petri: “Debería ubicarse”

Poco más de dos horas después de que el exministro encendiera la mecha en televisión, Villarruel salió a contestarle a través de sus redes sociales, citando un tuit que reflejaba las palabras de Petri a través de un video.

“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, escribió en un primer mensaje.

Una hora más tarde, la vicepresidenta volvió a la carga contra el legislador mendocino. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó.

Petri se reservó un último ataque hacia Villarruel en medio de esta pelea, ahora desde su cuenta de X. “Yo te conozco por golpista”, acusó. Poco después, reposteó el mismo fragmento televisivo al que había reaccionado la vicepresidenta.