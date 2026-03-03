Aumentan las desinstalaciones de ChatGPT tras acuerdo con el DoD

Las desinstalaciones de la app ChatGPT crecieron en EE.UU. tras el anuncio de su acuerdo con el Departamento de Defensa, mientras que la competencia, Claude, también ganó popularidad.

Hoy 05:59

Las desinstalaciones de la aplicación móvil ChatGPT en EE.UU. se dispararon un 295%, tras la difusión de la noticia sobre el acuerdo de OpenAI con el Departamento de Defensa (DoD), que ha sido rebautizado como el Departamento de Guerra durante la administración de Trump.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este dato, proporcionado por el proveedor de inteligencia de mercado Sensor Tower, representa un aumento significativo en comparación con la tasa habitual de desinstalación de ChatGPT, que era del 9% día a día, medida en los últimos 30 días.

Por su parte, los downloads de Claude, competidor de OpenAI, aumentaron un 37% el 27 de febrero y un 51% el 28 de febrero, después de que la compañía anunciara que no se asociaría con el DoD. Anthropic, la empresa detrás de Claude, argumentó que no pudo llegar a un acuerdo por preocupaciones sobre el uso de la inteligencia artificial para vigilar a los ciudadanos estadounidenses y el desarrollo de armamento autónomo, algo que la IA aún no está lista para manejar de forma segura.

Un segmento de consumidores parece haber favorecido la postura de Anthropic en este asunto, según sugieren los datos.

Además, el crecimiento de descargas de ChatGPT se vio afectado por la noticia de su asociación con el DoD, con una caída del 13% en las descargas en EE.UU. el sábado, justo después de que la noticia se hiciera pública. Esta caída continuó el domingo, cuando las descargas disminuyeron un 5% día a día. Antes de que se anunciara la asociación, las descargas de la aplicación habían crecido un 14% el viernes.

Estos cambios rápidos también se reflejaron en el ranking de la App Store de Claude, que alcanzó el número 1 en la App Store de EE.UU. el sábado, donde se mantiene hasta el lunes 2 de marzo. Esto representa un salto de más de 20 posiciones en comparación con aproximadamente una semana antes (22 de febrero de 2026).

Los consumidores también compartieron sus opiniones sobre el acuerdo de OpenAI en las calificaciones de la app, donde las reseñas de 1 estrella para ChatGPT aumentaron un 775% el sábado, y luego crecieron un 100% día a día el domingo, según Sensor Tower. Las reseñas de 5 estrellas disminuyeron durante el mismo período, cayendo un 50%.

Otros proveedores de datos de terceros respaldan los hallazgos de Sensor Tower.

Appfigures, por ejemplo, observó que las descargas diarias totales de Claude en EE.UU. el sábado superaron por primera vez las de ChatGPT. También vio que las descargas de Claude aumentaron, aunque sus estimaciones colocaron esa cifra aún más alta: un 88% día a día el sábado.

Se señaló que Claude es ahora la aplicación gratuita número uno en seis países fuera de EE.UU., incluidos Bélgica, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suiza.

Un tercer proveedor de inteligencia de mercado, Similarweb, indicó que las descargas de Claude en EE.UU. durante la última semana fueron aproximadamente 20 veces más que en enero, aunque advirtió que esto podría deberse a otros factores más allá de los problemas políticos.