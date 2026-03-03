Ingresar
Confirman el primer caso de chikungunya en Tucumán y refuerzan la vigilancia sanitaria

El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso positivo de chikungunya en la ciudad de Yerba Buena, en un contexto de fuerte presión epidemiológica regional por el avance de la enfermedad en países limítrofes y provincias del norte argentino.

Hoy 06:13
Foto de archivo.

El anuncio se realizó durante una nueva sala de situación encabezada por el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, junto a su equipo epidemiológico. Además del caso confirmado, se encuentran en estudio dos casos probables en Yerba Buena y Lules.

Según precisaron, todos los pacientes fueron abordados con control de foco y, hasta el momento, no se registran nuevos sintomáticos ni contagios secundarios.

Uno de los casos presenta antecedente de viaje, mientras que los restantes continúan bajo investigación.

Medina Ruiz advirtió que la región atraviesa un escenario complejo, con más de 30 casos confirmados en Salta y numerosos contagios en Bolivia y Brasil, lo que incrementa el riesgo para la provincia.

Síntomas
El chikungunya es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, y suele manifestarse con fiebre alta y fuertes dolores articulares que pueden generar limitación en la movilidad. Si bien no suele provocar cuadros hemorrágicos, puede ocasionar deshidratación asociada a la fiebre y al malestar general. Las autoridades instaron a la población a consultar de manera inmediata ante síntomas compatibles.

En cuanto al resto del panorama sanitario, Tucumán continúa sin registrar casos de dengue y mantiene indicadores respiratorios dentro de los parámetros habituales para la época, con baja circulación viral. No obstante, se reiteró la importancia de sostener la prevención y la vacunación en embarazadas ante la proximidad del otoño.

