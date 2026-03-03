Marta Fort deslumbró con una producción en tonos rosas tras celebrar sus 22 años

Tras celebrar sus 22 años con una cena íntima y una fiesta en Buenos Aires, Marta Fort compartió una producción fotográfica íntegramente en tonos rosas que deslumbró a sus seguidores y generó una ola de elogios en redes sociales.
Luego de festejar su cumpleaños número 22, Marta Fort compartió en redes sociales una llamativa producción fotográfica que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La hija de Ricardo Fort celebró junto a su hermano Felipe Fort y, tras los festejos, publicó una serie de imágenes donde apostó por una estética íntegramente en tonos rosados.
En las fotografías, la joven posó sobre una tela satinada rosa con un vestido corto y ajustado de acabado brillante, complementado con un abrigo de peluche en rosa pastel apoyado sobre uno de sus hombros. El maquillaje, también en gamas rosadas, resaltó sus ojos azules, mientras que llevó el cabello rubio ceniza lacio y suelto, a la altura de los hombros.
Los tatuajes en sus brazos —mariposas, estrellas y frases en tinta negra— aportaron contraste a la composición, en una escena minimalista donde la iluminación suave puso el foco exclusivamente en la protagonista.
Según detalló en sus publicaciones, la producción contó con fotografía de Samuel Ganem, peinado de Cristian Rey y ADN Concept, maquillaje de Darkness Makeup y estilismo de Flor Baragiani. La coherencia estética, basada en distintas tonalidades de rosa, le dio identidad y uniformidad visual a la sesión.
La repercusión no tardó en llegar: miles de “me gusta” y comentarios inundaron el posteo. Entre los mensajes más repetidos se destacaron frases como “Princesa de Argentina”, “Barbie chocolatera” y “Princesita”, además de múltiples elogios acompañados de corazones y emojis de fuego.
Festejo doble y homenaje familiar
El cumpleaños de Marta y Felipe Fort tuvo dos instancias. El 25 de febrero celebraron con una cena íntima junto a familiares, entre ellos Eduardo Fort y Rocío Marengo. Para esa ocasión, Marta eligió un vestido negro de encaje, mientras que Felipe optó por un look total black con accesorios urbanos.
Al día siguiente, la celebración continuó en el boliche Tequila, en la Ciudad de Buenos Aires, donde asistieron figuras del espectáculo como Brenda Asnicar, Cristian Sancho y Martín Cirio. La ambientación incluyó referencias al legado de Ricardo Fort, con guiños a su recordado Fort Night Show y su célebre frase “¡Basta chicos!”.
Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Felipe compartió una imagen inédita junto a su padre, musicalizada con Amazing de Aerosmith, reforzando el tono nostálgico y familiar de la celebración.