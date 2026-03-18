Añatuya se asolea con temperaturas cálidas: un vistazo al clima para este miércoles 18 de marzo de 2026

Hoy, Añatuya disfruta de un clima soleado y cálido. Sin embargo, se anticipan lluvias moderadas para los próximos días.

Hoy 08:29

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta soleado en la jornada de hoy, con una temperatura actual de 21.9 °C. La sensación térmica coincide con la temperatura real, lo que indica un ambiente muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

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Con una humedad del 82% y vientos que soplan a 16.9 km/h desde el sureste, las condiciones son ideales para quienes buscan un respiro del calor. Sin embargo, la llegada de un cambio en el clima es inminente.

Para el día de mañana, se pronostica lluvia moderada a intervalos, lo que podría traer algo de frescura al ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 24.3 °C de mínima y los 35.9 °C de máxima, un contraste notable que mantendrá a los habitantes atentos a su vestimenta y actividades.

El viernes también se espera lluvia moderada con temperaturas que irán desde los 24 °C hasta los 38.1 °C. Este aumento en la temperatura máxima podría generar un ambiente caluroso antes de que se establezcan las lluvias.

Hoy, en resumen, tenemos un día soleado con temperaturas que podrían alcanzar los 33.5 °C en su punto más alto. Mientras disfrutamos de este clima, es importante estar preparados para las lluvias que se avecinan, con un pronóstico de mínimas por encima de los 24 °C en los próximos días.