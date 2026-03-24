La IA eligió el mejor libro de la historia y la respuesta sorprendió a muchos

La herramienta elabora un listado de los libros más populares y vendidos en todo el mundo. Cuál encabeza las preferencias y por qué.

Hoy 06:29

Entre las innumerables consultas diarias que responde diariamente la IA (Inteligencia Artificial), es posible realizar una pregunta relevante y saber cuál es el mejor libro de la historia, según sus relevamientos.

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Aunque inicialmente la IA remarca que no hay un título indiscutido debido a que una elección de este tipo depende de criterios como su impacto cultural, ventas, críticas o preferencias personales.

Sin embargo, es posible ubicar en primer lugar a un libro, por las referencias de expertos, el número de ventas y las evaluaciones de los usuarios en todo el mundo. De esta manera, para la IA el mejor libro de la historia es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, conocido popularmente como Don Quijote de la Mancha, se considera el mejor libro de la historia por su innovación narrativa, profundidad humana y universalidad, encabezando listas como la del Club Noruego del Libro en 2002 con votos de 100 escritores de 54 países. Es vista como la primera novela moderna por romper con tradiciones medievales, introduciendo personajes complejos que evolucionan y cuestionan la realidad.

Cuáles son las escenas principales de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

Ataque a los molinos de viento: Don Quijote confunde molinos con gigantes y carga contra ellos con su lanza, mientras Sancho grita que son molinos; simboliza su locura heroica.

Liberación de los galeotes: Él rescata a un grupo de presos encadenados, creyéndolos oprimidos, pero estos lo atacan al huir; critica la justicia y el heroísmo equivocado.

Aventura del yelmo de Mambrino: Toma una bacía de barbero por un casco mágico, enfrentándose a un barbero; muestra su fe ciega en las leyendas caballerescas.

Las frases más resonantes de Don Quijote

Durante sus aventuras El Quijote se apropia de algunas frases populares:

“La ingratitud es hija de la soberbia.”

“Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba.”

“La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos”.

“Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.”

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

“Y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito.”

“Casamientos de parientes tienen mil inconvenientes”.

“Contra el enemigo ajeno, nieve de aliados”.

“No hay libro tan malo que no tenga algo bueno”.

“Señor, una golondrina no hace verano”.

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”.

“Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces”.

“Al bien hacer jamás le falta premio”.