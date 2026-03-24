Detienen a un guardiacárcel y a su esposa por una millonaria estafa a compañeros de trabajo

Las víctimas son seis efectivos de la Unidad Penitenciaria N°5 de Los Telares, quienes fueron engañados para entregar datos personales y bancarios, luego utilizados para gestionar créditos y realizar operaciones fraudulentas.

Hoy 06:36

Un funcionario penitenciario, identificado como Sergio Fernando Maldonado, y su pareja, Carolina Barrientos, fueron detenidos durante la mañana de ayer, acusados de haber desplegado una maniobra delictiva sostenida durante meses.

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Según fuentes judiciales y policiales, el caso comenzó a tomar forma tras una serie de denuncias que expusieron un esquema basado en la confianza laboral, utilizado como puerta de entrada para concretar la estafa.

La investigación sitúa el inicio de los hechos en septiembre de 2025, cuando Maldonado se contactó de manera individual con cada una de las víctimas para pedirles que actuaran como garantes en la supuesta compra de una vivienda del IPVU. En ese contexto, solicitaba fotografías de los DNI e incluso imágenes de los agentes sosteniendo sus documentos, bajo el argumento de cumplir con requisitos administrativos.

La participación de Barrientos resultó clave en el engranaje, ya que era quien recibía y administraba la documentación personal enviada por las víctimas. Para reforzar la credibilidad del engaño, la pareja proporcionaba números de expediente falsos y reenviaba mensajes atribuidos a una supuesta empleada del organismo provincial.

El ardid avanzó luego hacia una segunda etapa. Maldonado indicaba que un tercero le adeudaba dinero por la venta de una motocicleta y pedía a sus colegas que facilitaran sus alias bancarios para recibir transferencias. Una vez acreditados los fondos, las víctimas eran persuadidas para reenviarlos al propio acusado, completando así el circuito fraudulento, respaldado por comprobantes que hoy forman parte de la causa.

La maniobra salió a la luz en octubre, cuando los damnificados detectaron descuentos desconocidos en sus haberes, correspondientes a mutuales y entidades financieras. Esto permitió establecer que sus datos habían sido utilizados para gestionar préstamos sin autorización, confirmando la estafa.

La investigación avanzó bajo la órbita del Departamento de Delitos Económicos, con intervención de la fiscal Dra. Luciana Jacobo, quien reunió pruebas suficientes para solicitar medidas judiciales.

Por su parte, la jueza de Control y Garantías, Dra. Carolina Salas, ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio Nazaret, en Los Telares, donde residían los sospechosos.

El procedimiento se llevó a cabo ayer alrededor de las 10 de la mañana, con participación de efectivos de la Comisaría N°39 y personal especializado. Durante el operativo se realizó el registro del inmueble y el secuestro de elementos de interés, tras lo cual se concretó la detención de Maldonado y Barrientos, sindicados como responsables de la maniobra.

Ambos permanecerán alojados en distintas dependencias policiales y serán indagados en los próximos días, en una instancia clave para determinar su grado de responsabilidad. La causa continúa en plena etapa investigativa, con el análisis de pruebas que no descarta nuevas medidas judiciales.