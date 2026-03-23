Se viene la “Última Gran Barata de MAXIHOGAR” para comprar productos con importantes descuentos

Última oportunidad. “La Gran Barata de Maxihogar” lanza su liquidación final por cierre definitivo. Desde el 26 de marzo hasta el 4 de abril, la sucursal ofrecerá descuentos imperdibles en todos sus productos.

Hoy 08:24

En un contexto donde las oportunidades de ahorro son cada vez más valoradas por los consumidores, Maxihogar anunció el lanzamiento de “La Última Gran Barata”, un evento de liquidación total que marca el cierre definitivo de una de sus sucursales.

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La propuesta estará vigente del 26 de marzo al 4 de abril, y promete convertirse en uno de los eventos comerciales más convocantes de la temporada, con descuentos significativos en todos los rubros.

Entre los productos incluidos en esta liquidación final se destacan:

Electrodomésticos

Bicicletas

Muebles de interior

Muebles de jardín

Colchones

Y una amplia variedad de artículos para el hogar

Desde la empresa señalaron que se trata de una oportunidad única, ya que todo el stock disponible será vendido sin reposición, con precios especialmente rebajados por cierre.

Además, el evento contará con importantes facilidades de pago, pensadas para acompañar a los clientes en este contexto:

-Grandes descuentos por pago contado.

-Hasta 18 cuotas sin interés con Tarjeta Sol.

-Hasta 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito.

“La idea es que todos puedan aprovechar esta última etapa, con precios realmente accesibles en productos de primera necesidad para el hogar”, indicaron desde la organización.