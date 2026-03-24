Kirsten Dunst se suma a la secuela de La asistenta junto a Sydney Sweeney

La actriz encabezará el reparto de la continuación del exitoso thriller, que volverá a dirigir Paul Feig y se basará en la novela El secreto de la asistenta.

Hoy 07:15

La actriz Kirsten Dunst protagonizará junto a Sydney Sweeney la secuela de La asistenta, la adaptación cinematográfica de la novela superventas de Freida McFadden. La información fue adelantada por el medio especializado Deadline.

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El proyecto contará nuevamente con la dirección de Paul Feig y con un guion a cargo de Rebecca Sonnenshine, quien repite su rol en esta continuación. También regresará al elenco Michele Morrone.

La secuela se inspirará en la novela El secreto de la asistenta, continuación directa de la obra original. El rodaje está previsto para 2026, con estreno estimado para 2027.

Kirsten Dunst

La primera película, con un presupuesto de 35 millones de dólares, ha recaudado hasta el momento 395 millones a nivel global, de los cuales 126 millones corresponden al mercado estadounidense. Además, once semanas después de su estreno, el film continúa dentro del top 10 en España, donde acumula cerca de 17 millones, convirtiéndose en el mayor éxito comercial de Diamond Films en ese país.

Este proyecto se suma a otro importante compromiso reciente de Dunst. La actriz también formará parte de la secuela de Una película de Minecraft, donde interpretará a Alex, personaje introducido en el videojuego Minecraft como contraparte de Steve.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en La Asistenta.

En esta producción regresarán figuras como Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge. La dirección volverá a estar a cargo de Jared Hess, con guion de Chris Galletta. El estreno está previsto para el 23 de julio de 2027 en Estados Unidos.

La historia de la secuela de La asistenta retoma el universo planteado en la primera entrega. La protagonista consigue empleo en el hogar de una familia adinerada, donde pronto advierte señales inquietantes: ruidos extraños, indicios de violencia y secretos ocultos tras puertas cerradas. A medida que avanza la trama, la tensión crece y la situación toma un giro oscuro que pondrá a prueba sus límites.