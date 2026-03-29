Se perdió Alfredo, un perrito salchicha del barrio Cabildo

La familia pide ayuda para encontrarlo; desapareció la madrugada del domingo 29 de marzo.

Hoy 22:01

Alfredo, un perrito salchicha muy querido por su familia, se perdió durante la madrugada del domingo 29 de marzo en el barrio Cabildo. Sus dueños están desesperados y solicitan la colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

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El animal es de tamaño pequeño, color característico de su raza, y responde al nombre de Alfredo. Cualquier información que ayude a encontrarlo puede ser comunicada a los teléfonos 3855125891 o 3855220536.

La familia agradece profundamente cualquier dato que permita que Alfredo vuelva a casa sano y salvo.