Se perdió Alfredo, un perrito salchicha del barrio Cabildo

La familia pide ayuda para encontrarlo; desapareció la madrugada del domingo 29 de marzo.
Alfredo, un perrito salchicha muy querido por su familia, se perdió durante la madrugada del domingo 29 de marzo en el barrio Cabildo. Sus dueños están desesperados y solicitan la colaboración de los vecinos para dar con su paradero.
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El animal es de tamaño pequeño, color característico de su raza, y responde al nombre de Alfredo. Cualquier información que ayude a encontrarlo puede ser comunicada a los teléfonos 3855125891 o 3855220536.
La familia agradece profundamente cualquier dato que permita que Alfredo vuelva a casa sano y salvo.