SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAY 2026 | 10º
Hamburgo Compañía de Seguros S.A.

Hambi.

Hamburgo Compañía de Seguros presenta “Hambi”, su nuevo asistente virtual

En el marco de sus 30 años de trayectoria, Hamburgo Compañía de Seguros continúa innovando y sumando herramientas para brindar una atención más ágil, moderna y cercana a sus asegurados.

Hoy 07:52

La empresa lanzó oficialmente “Hambi”, su nuevo asistente virtual vía WhatsApp, pensado para facilitar gestiones y brindar respuestas rápidas las 24 horas.

A través de este nuevo servicio, los clientes podrán:

* Descargar documentación

* Gestionar pólizas

* Denunciar siniestros

* Consultar deudas

* Comunicarse con un asesor

Con esta incorporación, Hamburgo apuesta a la transformación digital sin perder el trato humano y personalizado que caracteriza a la compañía desde hace tres décadas.

“Queremos que nuestros asegurados tengan soluciones rápidas y simples al alcance de la mano. Hambi nace para acompañarlos y agilizar cada gestión cotidiana”, destacaron desde la empresa.

Para comenzar a utilizar el asistente virtual, solo es necesario enviar un mensaje de WhatsApp al número 3856120227.

Hamburgo Compañía de Seguros reafirma así su compromiso con la innovación, la atención al cliente y la tranquilidad de miles de familias que confían en la empresa año tras año.

Hamburgo Compañía de Seguros, 30 años acompañándote...

