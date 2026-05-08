Hamburgo Compañía de Seguros presenta “Hambi”, su nuevo asistente virtual

En el marco de sus 30 años de trayectoria, Hamburgo Compañía de Seguros continúa innovando y sumando herramientas para brindar una atención más ágil, moderna y cercana a sus asegurados.
La empresa lanzó oficialmente “Hambi”, su nuevo asistente virtual vía WhatsApp, pensado para facilitar gestiones y brindar respuestas rápidas las 24 horas.
A través de este nuevo servicio, los clientes podrán:
* Descargar documentación
* Gestionar pólizas
* Denunciar siniestros
* Consultar deudas
* Comunicarse con un asesor
Con esta incorporación, Hamburgo apuesta a la transformación digital sin perder el trato humano y personalizado que caracteriza a la compañía desde hace tres décadas.
“Queremos que nuestros asegurados tengan soluciones rápidas y simples al alcance de la mano. Hambi nace para acompañarlos y agilizar cada gestión cotidiana”, destacaron desde la empresa.
Para comenzar a utilizar el asistente virtual, solo es necesario enviar un mensaje de WhatsApp al número 3856120227.
Hamburgo Compañía de Seguros reafirma así su compromiso con la innovación, la atención al cliente y la tranquilidad de miles de familias que confían en la empresa año tras año.
Hamburgo Compañía de Seguros, 30 años acompañándote...