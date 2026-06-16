Aficionados imprimen sus propias figuritas del Mundial 2026 para ahorrar

El costo elevado del álbum oficial del Mundial 2026 ha motivado a miles de aficionados a buscar alternativas económicas, como imprimir sus propias figuritas desde casa.

Hoy 05:15

La pasión por el fútbol y las tradicionales figuritas mundialistas resurge con fuerza a medida que se acerca el Mundial 2026. Sin embargo, el alto costo del álbum oficial ha generado sorpresa e indignación entre los fanáticos.

Según estimaciones compartidas en redes sociales, completar el álbum podría costar alrededor de 2.000 dólares debido a la cantidad de sobres necesarios para conseguir todas las estampas. Esta situación ha llevado a muchos a replantear su estrategia de colección.

En respuesta a este desafío, numerosos aficionados han comenzado a explorar alternativas más económicas y creativas. En plataformas como TikTok, se ha vuelto viral una tendencia en la que los usuarios imprimen sus propias figuritas desde casa, permitiendo así llenar el álbum sin incurrir en altos gastos.

Los videos que circulan en estas plataformas muestran desde diseños personalizados hasta tutoriales para recortar e imprimir las estampas utilizando materiales caseros. Esta tendencia ha generado millones de visualizaciones y ha suscitado el interés de coleccionistas y amantes del fútbol.

Mientras algunos aficionados defienden la tradición de comprar sobres originales, otros argumentan que el costo elevado dificulta la posibilidad de completar el álbum de manera convencional, haciendo que la opción de imprimir figuritas se convierta en una solución atractiva.

La tendencia de imprimir figuritas sigue creciendo en redes sociales, lo que demuestra hasta dónde puede llegar la pasión mundialista cuando se combina la creatividad con el deseo de ahorrar. Este fenómeno refleja un cambio en la forma en que los aficionados interactúan con el álbum del Mundial.