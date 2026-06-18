Clima en Santiago del Estero: lluvias aisladas y máxima de 19° este jueves 18 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con probabilidad de lluvias durante la mañana, cielo mayormente nublado y alta humedad en para la Madre de Ciudades.

Hoy 01:47

Este jueves 18 de junio de 2026, el clima en Santiago del Estero se presentará con condiciones inestables durante las primeras horas del día, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

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La temperatura mínima será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados, configurando un día fresco en comparación con jornadas anteriores.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, sin mejoras significativas en la nubosidad.

La humedad se mantendrá elevada, rondando el 90%, lo que incrementará la sensación de ambiente pesado pese a las temperaturas moderadas.

De esta manera, se espera un jueves con tiempo inestable, marcado por la nubosidad persistente y posibles precipitaciones débiles en distintos sectores de la provincia.