Bullrich celebró los cambios en el Gobierno tras la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial

El desembarco del economista en la Casa Rosada dejará una vacante en la Cámara de Diputados que será ocupada por Martín Matzkin, dirigente cercano a Patricia Bullrich.

Hoy 17:01

El nombramiento del diputado nacional y economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial trajo repercusiones en distintas esferas del oficialismo nacional. La de la senadora Patricia Bullrich no resultó menor, debido a que la salida del futuro funcionario dejará un lugar vacante en la Cámara de Diputados que será llenado por Martín Matzkin, quien fue el primer candidato suplente de la lista de La Libertad Avanza en 2025

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Y es que Matzkin es hombre de confianza absoluta de Bullrich y de su entorno, quienes lo apodan como “El Facha”. Trabajó como uno de los principales colaboradores de su campaña presidencial realizada tres años atrás y luego asumió como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, manteniéndose hasta este día, ya que firmará su desvinculación en esa área para poder asumir en la cámara baja.

Con la salida de Ravier a la Vocería Presidencial, el bloque de La Libertad Avanza ya no tiene a alguien que respondía directamente al presidente Javier Milei. En esa ecuación, quien gana a una persona de su más alta confianza es Bullrich, aunque, como todo su nucleo, sigue respondiendo de manera directa a los consensos que arriba el bloque.

Ravier y Matzkin concretarán esa transición en los próximos días. Con este trueque, el círculo de la exministra se extenderá a nueve bancas. Los cinco restantes son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Lorena Petrovich, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. De estos, solo los últimos dos deben renovar sus bancas el año próximo, por lo que en una eventual negociación de listas para el año próximo el poder relativo de Bullrich se incrementará sustancialmente.

La última incorporación que tuvo “Pato” fue la de Petrovich, quien se incorporó al bloque a partir de que Silvia Lospennato se fuera a la Legislatura porteña, cargo en el que fue elegida en mayo del año pasado en las elecciones de la Ciudad, donde encabezó la lista del PRO. Aun así, la ahora diputada libertaria era la siguiente en la lista sucesoria de la excoalición Juntos por el Cambio.

Si bien la llegada del “Facha” fue festejada en el bullrichismo, las felicitaciones públicas de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado se limitaron a mencionar la llegada de Ravier a la Casa Rosada. El mensaje que envió no pasó desapercibido.

“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", publicó pasadas las dos de la tarde.

No resultó menor al interior del Gobierno la primera parte de la segunda oración del mensaje. El entorno de Bullrich no era el único que opinaba que la comunicación libertaria se había desdibujado fuertemente a raíz de la fuerte presión mediática-política-judicial que rodea al jefe de Gabinete, quien había tratado de poder volver a las conferencias de prensa durante el mes de mayo; pero estas no fueron más que intentos fallidos. En el círculo del ministro coordinador reconocían que reaparecer “era todo costo” y que no había fecha estipulada.

Bullrich comentó en declaraciones ante los medios este miércoles que Milei considera que el jefe de Gabinete “dio una explicación razonable” sobre las acusaciones que pesan en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora hizo esas declaraciones a la salida del Congreso, tras la reunión de Labor Parlamentaria en la que el oficialismo y sus aliados lograron posponer la sesión prevista para este miércoles. La nueva fecha quedó fijada para el 2 de julio. Allí, la oposición avanzará con un pedido de interpelación para la posible moción de censura contra Adorni.

Manuel Adorni quedó bajo presión del Congreso ante algunos movimientos legislativos que pueden definir su continuidad como jefe de Gabinete: el Senado busca interpelarlo y avanzar hacia una moción de censura, mientras en Diputados la oposición intenta activar proyectos sobre el caso en medio de una disputa clave por los apoyos que aún conserva el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El primer examen decisivo llegará con la sesión convocada en el Senado, donde el peronismo empuja una interpretación constitucional que le permitiría aprobar el pedido con 37 votos pese a que la iniciativa no tiene despacho de comisión. Si prospera, Adorni deberá presentarse el 2 de julio ante los senadores.

La ofensiva no se explica solo por la investigación sobre sus propiedades y viajes. También pesa su exposición del 29 de abril en la Cámara de Diputados, cuando presentó su primer informe de gestión y, de acuerdo con la oposición, omitió mencionar más de USD 500 mil incorporados en su declaración jurada y atribuidos a operaciones con bitcoin.

En el Congreso, incluso sectores opositores con posiciones más dialoguistas sostienen que el caso ya dejó de ser solo un expediente judicial y se transformó en un problema político para el Gobierno de Javier Milei. A ese diagnóstico suman una acusación adicional: que la Casa Rosada intenta trasladar al Parlamento el costo de una eventual salida del funcionario para luego denunciar que la oposición busca voltear ministros.