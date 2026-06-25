El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 25 de junio: se espera otra jornada con amanecer muy frío y una máxima de 18°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por un amanecer muy frío y cielo entre algo nublado y despejado.

Hoy 01:54

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este jueves continuará el ambiente frío en Santiago del Estero, aunque con condiciones estables y sin probabilidades de lluvias.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Durante la madrugada el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 10°C. En la mañana, el termómetro descenderá hasta la mínima prevista de 5°C, con cielo también algo nublado.

Por la tarde, el tiempo mejorará con cielo despejado y la temperatura llegará a los 18°C, mientras que por la noche se espera un cielo parcialmente nublado y unos 14°C.

El SMN además indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. El viento soplará entre 13 y 22 km/h, inicialmente desde el este y luego rotará al norte.

Cómo estará el viernes

Para el viernes, el organismo nacional prevé un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 20°C.

La jornada comenzará con cielo despejado durante la madrugada, mientras que el resto del día se presentará parcialmente nublado.

Al igual que el jueves, no se esperan lluvias y los vientos serán leves a moderados, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, predominando del norte y noreste.

De esta manera, Santiago del Estero transitará dos jornadas con tiempo estable, mañanas muy frías y tardes más agradables, en el marco de una semana con escasas variaciones y sin precipitaciones previstas.