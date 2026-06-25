Central Córdoba ya conoce su camino en las tres primeras fechas del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras tres jornadas del Torneo Clausura. El Ferroviario debutará como visitante ante Gimnasia de Mendoza y luego tendrá dos compromisos en Santiago del Estero.

Hoy 20:19

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación oficial de las tres primeras fechas del Torneo Clausura 2026, certamen en el que Central Córdoba buscará comenzar con el pie derecho para ser protagonista de la Zona A.

El equipo santiagueño hará su estreno fuera de casa frente a Gimnasia de Mendoza, mientras que en la segunda jornada recibirá a Atlético Tucumán en el clásico interzonal. En la tercera fecha volverá a presentarse como local para enfrentar a San Lorenzo, en uno de los partidos más atractivos del inicio del campeonato.

Cabe destacar que la Liga Profesional informó que los encuentros de Boca, Lanús y Tigre correspondientes a la segunda fecha fueron reprogramados para la semana siguiente debido a sus compromisos por las competencias organizadas por CONMEBOL.

El fixture de Central Córdoba en las primeras tres fechas

Fecha 1

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Zona A)

Fecha 2

Jueves 30 de julio

21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (Interzonal)

Fecha 3

Lunes 3 de agosto

21.15: Central Córdoba vs. San Lorenzo (Zona A)

De esta manera, el conjunto ferroviario afrontará un comienzo exigente, con un estreno como visitante y luego dos partidos consecutivos en el Estadio Alfredo Terrera, donde intentará hacerse fuerte para sumar puntos importantes desde el inicio del Torneo Clausura 2026.

Cronograma completo:

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)



Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)



Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)



Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)



Fecha 2



Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)



Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Gimnasia – River (Zona B)

21.30 Instituto – Platense (Zona A)



Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)

19.00 Talleres – Vélez (Zona A)

21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)



Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)

21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)



Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús (Zona A)



Fecha 3



Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

20.30 Racing – Tigre (Zona B)



Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)

14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)

17.00 Newell’s – Boca (Zona A)

19.15 River – Rosario Central (Zona B)

21.30 Lanús – Instituto (Zona A)



Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.00 Platense – Talleres (Zona A)

19.00 Vélez – Independiente (Zona A)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)