Sin renovación ni ofertas, Zeballos quedó relegado y atraviesa su momento más complicado en Boca

El Changuito manifestó su deseo de dejar el club en este mercado de pases, pero la oferta europea que esperaba aún no llegó. Además, tampoco respondió la propuesta de renovación que Boca le presentó hace tres meses.

Hoy 19:00

El futuro de Exequiel Zeballos en Boca Juniors atraviesa un momento de incertidumbre. El delantero santiagueño perdió protagonismo en la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena luego de comunicarle al cuerpo técnico su intención de abandonar el club durante el actual mercado de pases.

La situación quedó expuesta tras una charla entre el futbolista y el entrenador, en la que el atacante dejó en claro su deseo de continuar su carrera en el exterior. A partir de esa postura, el Changuito comenzó a quedar relegado en los trabajos futbolísticos que el plantel realiza durante la pretemporada en Ezeiza.

Sin embargo, el principal problema para el jugador es que la propuesta europea que esperaba todavía no apareció. Durante las últimas semanas, el entorno del futbolista había transmitido a la dirigencia xeneize la posibilidad de recibir una oferta desde el fútbol italiano. Entre los clubes mencionados aparecieron Napoli y Fiorentina, aunque hasta el momento no existió ninguna propuesta formal.

Mientras tanto, el tiempo avanza y la situación contractual también genera preocupación en la dirigencia. El vínculo de Zeballos con Boca finaliza en diciembre de 2026 y el club ya le acercó una oferta de renovación hace aproximadamente tres meses.

Pese a ello, el delantero aún no respondió a la propuesta. Desde la institución aseguran que las condiciones ofrecidas continúan vigentes y que el futbolista tiene la posibilidad de firmar una extensión cuando lo considere conveniente.

La falta de una definición genera un escenario complejo. Si no llega una oferta concreta desde Europa y el jugador mantiene su postura de no renovar, Boca podría encontrarse ante la posibilidad de perder valor de mercado de uno de sus futbolistas más importantes de cara al futuro.

Además, la decisión de expresar públicamente su intención de marcharse podría afectar su participación durante el segundo semestre. Con el deseo de emigrar ya comunicado y sin una renovación acordada, el panorama indica que Arruabarrena difícilmente lo considere una pieza prioritaria dentro del equipo.

Por ahora, el futuro de Exequiel Zeballos permanece abierto. El mercado europeo seguirá activo hasta finales de agosto, pero cada día que pasa sin ofertas ni una respuesta sobre su contrato incrementa la incertidumbre alrededor de uno de los talentos surgidos de las inferiores del Xeneize.