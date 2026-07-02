Israel conmemoró los 1000 días del ataque de Hamas del 7 de octubre en medio de tensiones políticas internas

El país recordó el aniversario con actos oficiales, protestas y fuertes divisiones internas por la falta de una comisión estatal de investigación.

Hoy 18:59

Israel recordó este jueves los 1000 días del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en una jornada marcada por actos oficiales, protestas y fuertes divisiones internas en torno a la gestión del gobierno de Benjamin Netanyahu y el pedido de una comisión estatal de investigación.

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Las ceremonias comenzaron a las 06:29, hora exacta en la que se inició el ataque del movimiento islamista palestino desde la Franja de Gaza, considerado el episodio más letal en la historia del país desde su creación en 1948.

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó 1221 muertos y 251 personas secuestradas, según cifras oficiales israelíes, mientras que la ofensiva militar posterior en Gaza provocó más de 73.000 muertes, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del enclave, validados por organismos internacionales como la ONU.

Durante la conmemoración también se realizaron protestas que reclamaron explicaciones sobre la respuesta del gobierno israelí y su accionar en los meses posteriores al ataque. Las críticas se centran especialmente en la negativa del Ejecutivo a impulsar una comisión estatal de investigación.

En paralelo, la guerra en la Franja de Gaza continúa, con un conflicto que ya se extendió por casi tres años y que mantiene a la región en una situación de alta tensión. Según autoridades locales, las fuerzas israelíes controlan actualmente cerca del 70% del territorio gazatí.

La jornada estuvo atravesada por actos de recuerdo a las víctimas y reclamos de familiares de rehenes, en un contexto de fuerte polarización política y social dentro de Israel.