Xilema Espacio Taller lanza nuevas capacitaciones en diseño y armado de muebles con melamina

La propuesta está orientada a quienes buscan aprender un oficio, desarrollar un emprendimiento o incorporarse al mercado laboral de la carpintería a medida. Los cursos cuentan con el acompañamiento de importantes marcas del sector.

Hoy 21:00

Xilema Espacio Taller abrió las inscripciones para sus nuevas capacitaciones de Diseño y armado de muebles con melamina – Nivel 1 y Nivel 2, una propuesta pensada para quienes desean adquirir herramientas prácticas y formarse en un oficio con alta demanda.

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El Nivel 1 comenzará el próximo sábado 4 de octubre y está destinado al público general mayor de 18 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos. En tanto, el Nivel 2 iniciará el jueves 8 de octubre y está dirigido a personas que ya realizaron una capacitación o cuentan con experiencia en el rubro.

Ambos cursos se desarrollarán bajo modalidad presencial, teórico-práctica, en la sede ubicada en Pasaje 15 de Noviembre 1385, barrio Huaico Hondo, y estarán a cargo de Ana Soledad Cerúsico, Técnica en Aserraderos y Carpintería Industrial.

"Queremos acompañar a quienes buscan incorporarse a este oficio y brindarles herramientas para emprender de manera independiente. La carpintería a medida tiene un mercado en crecimiento y representa una oportunidad laboral", destacó Cerúsico.

Empresas que acompañan

La capacitación cuenta con el apoyo de firmas del rubro maderero de alcance provincial, nacional e internacional: Busper (tableros melamínicos, cortes programados y herrajes), Dorking (clavos, grampas y herramientas), Pampero (indumentaria e insumos de uso intensivo para el sector foresto-industrial), Rothoblaas, multinacional italiana con soluciones de fijación, herramientas y capacitación técnica y Scuolab, representante de maquinaria italiana en Argentina y Escuela de capacitación de última generación.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online.

Nivel 1: costo total $210.000 (inscripción + tres cuotas de $70.000).

Nivel 2: costo total $180.000 (inscripción + tres cuotas de $60.000).



Inscripciones para el Nivel 1:

Inscripciones para el Nivel 2:

Para mayor información: de Lunes a Viernes, de 8 a 16 horas, al teléfono 385 628 4767 o a la cuenta de Instagram.