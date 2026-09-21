Di María no se quiere perder la despedida de Messi y confirmó que estará en el Monumental

El delantero de Rosario Central viajará a Buenos Aires después del partido ante Banfield y anticipó que aprovechará para reencontrarse con varios de sus excompañeros de la Albiceleste.

Hoy 02:04

Ángel Di María confirmó que estará presente en el Monumental el próximo 6 de octubre para acompañar a Lionel Messi en la que será su última presentación oficial con la Selección argentina en el país. El delantero de Rosario Central viajará a Buenos Aires luego del partido que su equipo disputará el día anterior ante Banfield.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La confirmación se produjo después del triunfo de Rosario Central frente a Argentinos Juniors, cuando Di María fue consultado sobre su presencia en el homenaje a Messi. “¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí”, explicó.

El encuentro entre la Argentina y Benín será una jornada especial para Messi, quien tendrá su última presentación con la camiseta de la Selección en territorio argentino. Para Di María, además, significará volver a compartir un momento con varios de los futbolistas con los que protagonizó una etapa histórica del equipo nacional, aunque esta vez desde fuera del campo de juego.

La AFA confirmó que junto a Messi también estarán presentes Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso, entre otros integrantes de aquella generación que conquistó los principales títulos de los últimos años.

Di María habló sobre la Selección sin Messi

Más allá de su presencia en el Monumental, Di María reconoció que será extraño observar a la Selección argentina sin Messi después de tantos años compartidos.

“Va a ser difícil, ¿no? Tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día”, expresó el delantero.

Di María y Messi compartieron una extensa trayectoria con la Selección y fueron protagonistas de una generación que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, mientras Messi se prepara para su última función con la camiseta argentina en el país, Di María tendrá la posibilidad de acompañarlo desde las tribunas en una noche cargada de simbolismo. Será el reencuentro de dos de los principales protagonistas de una de las etapas más importantes de la historia reciente de la Albiceleste.