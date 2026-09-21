Gendarmería Nacional halla un kilo de cocaína en colectivo de Jujuy

La Gendarmería Nacional de Argentina interceptó un kilo de cocaína oculta en un colectivo durante un control rutinario en la ruta nacional N° 34, en Jujuy.

Hoy 02:18

En un reciente operativo de control, efectivos de la Gendarmería Nacional descubrieron más de un kilo de cocaína que se encontraba oculto dentro de una caja de zapatillas en un colectivo de larga distancia. Este hallazgo se produjo en la madrugada de ayer, cuando los agentes realizaban una inspección rutinaria sobre la ruta nacional N° 34, a la altura del río Zora.

Durante el procedimiento, los uniformados de la Sección Libertador General San Martín, perteneciente al Escuadrón 60 San Pedro, detuvieron un colectivo que se dirigía hacia la ciudad capital. En un primer momento, la inspección ocular no reveló ninguna irregularidad, lo que llevó a los gendarmes a realizar un control más exhaustivo de los equipajes y las identidades de los pasajeros.

Fue en esta fase del operativo cuando el perro antinarcóticos comenzó a mostrar interés en la bodega del ómnibus, alertando a los agentes sobre la presencia de una sustancia sospechosa. La atención de los gendarmes se centró en una caja de cartón que parecía fuera de lugar, lo que motivó su apertura.

Al abrir la caja, los agentes encontraron un “ladrillo”, como se denomina en la jerga del narcotráfico, envuelto en cinta roja. Acto seguido, se notificó a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó la inspección del contenido en presencia de un testigo. Se extrajo una pequeña muestra de la sustancia blanca para realizar pruebas químicas.

Los análisis confirmaron que la sustancia era efectivamente cocaína, con un peso total que superaba el kilogramo. A pesar de la magnitud del hallazgo, no se logró identificar a un responsable del estupefaciente en el lugar de los hechos, lo que llevó a los efectivos a concluir el operativo con el secuestro preventivo de la droga.

Este tipo de operativos son parte de un esfuerzo continuo por parte de la Gendarmería Nacional para combatir el tráfico de drogas en el país. Las inspecciones rutinarias en rutas nacionales son fundamentales para detectar y desarticular redes de narcotráfico que operan en el territorio argentino.

Las acciones de las fuerzas de seguridad no solo buscan prevenir el tráfico de drogas, sino también garantizar la seguridad de los ciudadanos en las carreteras. El uso de perros entrenados para detectar sustancias ilegales ha demostrado ser una herramienta eficaz en la lucha contra el narcotráfico.