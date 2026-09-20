Wanda Nara lanzó una picante frase que muchos vincularon con la China Suárez

La conductora protagonizó un particular momento durante un evento de cosmética. Al saludar a la pareja de un hombre que se acercó con su celular, lanzó una frase que generó risas y aplausos.

Hoy 12:17

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar un particular momento durante un evento de cosmética, donde presentó su línea de productos y recibió a numerosos seguidores que se acercaron para saludarla, sacarse fotos y conversar con ella.

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La situación se produjo cuando un hombre se acercó al stand con su teléfono celular abierto para que Wanda pudiera saludar a su pareja, que estaba siguiendo el encuentro a través de la pantalla. La conductora aceptó y, en medio del intercambio, lanzó una frase que rápidamente provocó risas y aplausos entre los presentes.

“Hola. Estoy hablando con tu marido. Tranquila, que no robo maridos”, expresó Wanda entre risas.

Aunque la empresaria no mencionó ningún nombre, el comentario fue interpretado por parte del público como una referencia a la histórica relación entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, que quedó marcada por el denominado Wandagate de 2021.

El episodio ocurrió en un contexto distendido, mientras Wanda interactuaba con quienes se acercaron a su espacio de cosmética. Sin embargo, la frase no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La referencia cobró especial relevancia por los últimos capítulos de la relación entre Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez, quienes actualmente mantienen una relación y comparten parte de su vida cotidiana. En los últimos días, la actriz mostró en sus redes sociales imágenes de una reunión familiar realizada en la casa de Nordelta que anteriormente perteneció a Wanda y que la empresaria había definido como “la casa de los sueños”.

En las fotografías compartidas por la China aparecieron su madre, Marcela Riveiro, su amigo Marcelo Mancha Latorre y sus tres hijos. Sin embargo, no se vio a Francesca e Isabella, las hijas que Icardi tuvo con Wanda.

El denominado Wandagate comenzó en 2021, cuando Wanda hizo público el conflicto con Icardi tras enterarse del vínculo que el futbolista había mantenido con la actriz durante una estadía en París. Desde entonces, las diferencias entre los protagonistas atravesaron distintos momentos y volvieron a instalarse en la agenda mediática en varias oportunidades.

Ahora, cinco años después del escándalo que los tuvo como protagonistas, una nueva frase de Wanda volvió a despertar las especulaciones. Esta vez, ocurrió durante un evento de su emprendimiento y sin que la conductora identificara públicamente a una destinataria concreta.