Quirno habló sobre Malvinas y aclaró que no hay una mediación de Trump: “El uso de la fuerza no tiene ningún lugar”

El canciller aseguró que la Argentina busca recuperar la soberanía de las islas “mediante el diálogo diplomático” y destacó el impacto de las declaraciones del presidente estadounidense sobre la disputa con el Reino Unido.

Hoy 12:16

Tras una semana marcada por nuevas definiciones en torno a la cuestión Malvinas, el canciller Pablo Quirno aseguró que el objetivo del Gobierno argentino es “recuperar la soberanía de las islas Malvinas mediante el diálogo diplomático” y remarcó que la estrategia oficial contempla herramientas legales, diplomáticas, jurídicas y de defensa.

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En una extensa entrevista con Infobae, el funcionario destacó el impacto que tuvieron las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa entre la Argentina y el Reino Unido, aunque aclaró que por el momento no existe una mediación estadounidense.

“Cada vez que Malvinas está en la boca de un presidente como Trump, evidentemente le da otra relevancia”, sostuvo Quirno. Sin embargo, ante la consulta sobre la posibilidad de que un tercer país acerque a las partes, fue categórico: “No estamos viendo en este momento una mediación o algo por el estilo”.

El canciller explicó que la Argentina busca avanzar con una estrategia propia y que uno de los principales objetivos en esta etapa es proteger los recursos naturales del archipiélago y desalentar la explotación de hidrocarburos. En ese marco, mencionó el atractivo de inversiones en sectores como Vaca Muerta como parte de las herramientas con las que el Gobierno pretende fortalecer su posición.

Quirno también defendió el fortalecimiento de las capacidades militares argentinas en el Atlántico Sur y mencionó las inversiones anunciadas para la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Petrel. Según explicó, estas medidas forman parte de una recuperación de capacidades de defensa que excede específicamente la disputa por las islas.

De todos modos, el canciller remarcó que la estrategia argentina no contempla una salida militar al conflicto. “El uso de la fuerza no tiene ningún lugar en esta disputa”, afirmó.

La cuestión Malvinas también tendrá presencia en la próxima participación del presidente Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quirno anticipó que el reclamo de soberanía estará presente en el discurso presidencial, aunque evitó adelantar los detalles de la exposición. “Las Naciones Unidas han sido constantemente el foro al que Argentina ha acudido para confirmar nuestro reclamo de soberanía”, explicó.

En paralelo, el canciller confirmó que Milei mantendrá contactos con funcionarios estadounidenses durante su viaje a Nueva York, entre ellos una reunión prevista con el secretario de Estado, Marco Rubio. La agenda internacional del Presidente estará atravesada por el reclamo argentino sobre Malvinas y por el vínculo estratégico con Washington.

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la relación con China. Quirno sostuvo que ambos vínculos, con Estados Unidos y con Beijing, no son necesariamente incompatibles y destacó que China es uno de los países que respalda el reclamo argentino por Malvinas. Además, señaló que el viaje oficial de Karina Milei a China todavía está pendiente del cierre de negociaciones comerciales y financieras.

El canciller también se refirió a la relación con Brasil, luego de la decisión de ese país de retirar a sus embajadores. Quirno sostuvo que la Argentina busca preservar los canales institucionales, comerciales y de seguridad pese a las diferencias políticas entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Respecto de Venezuela, el funcionario dejó abierta la posibilidad de una futura normalización de las relaciones diplomáticas. “Eventualmente puede haber una normalización”, respondió, aunque vinculó ese escenario con la evolución de la situación democrática del país y remarcó que la Argentina continúa gestionando la liberación de un ciudadano argentino detenido allí.

La entrevista también incluyó referencias a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, la relación entre el Gobierno y la Iglesia, los preparativos de seguridad y las nuevas amenazas externas que la administración de Milei busca contemplar dentro de su estrategia de defensa.

En cuanto a Malvinas, la posición expresada por Quirno se produce mientras la Cancillería intensificó durante septiembre sus acciones diplomáticas contra actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas y volvió a reclamar la reanudación de las negociaciones de soberanía.