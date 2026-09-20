El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 20 de septiembre: una jornada de 33° y un cambio que llegará hacia la noche

El cielo se presentará mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada. Además, no se prevén precipitaciones y el descenso de temperatura se hará más marcado entre el martes y el miércoles.

Hoy 01:33

Durante las primeras horas de este domingo, el ambiente se mantendrá cálido en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 20°. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

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Con el avance de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 33° de máxima durante la tarde. En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica 0% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en la Capital.

Durante la madrugada, el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. A partir de la mañana y durante la tarde predominará del sector norte, manteniéndose dentro de valores similares. Hacia la noche se producirá una modificación en las condiciones, con un cambio de dirección hacia el sudeste y un incremento en la intensidad.

En ese tramo de la jornada, el viento alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar hasta los 59 km/h. Este escenario marcará el inicio de un cambio de tiempo que se hará más evidente durante los días siguientes, especialmente por el descenso de las temperaturas.

Para el lunes, el pronóstico anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, mientras que el martes se profundizará la baja, con 13° de mínima y 24° de máxima. El miércoles será la jornada más fresca del período, con una mínima de 10° y una máxima de 26°.

Hacia el final de la semana, las temperaturas volverán a subir. El jueves se esperan 14° de mínima y 32° de máxima, mientras que el viernes habrá valores de 14° y 31°. De esta manera, Santiago pasará del calor del inicio de la semana a mañanas más frescas y luego a un nuevo repunte térmico.