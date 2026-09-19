El Gobierno busca una tregua con los gobernadores para aprobar cinco leyes clave antes de diciembre

La Casa Rosada quiere mantener abiertos los canales de diálogo con los mandatarios provinciales durante los próximos meses para garantizar los votos que necesita en el Congreso.

Hoy 22:48

El Gobierno nacional busca bajar la tensión con los gobernadores dialoguistas hasta diciembre para concentrarse en una agenda legislativa que considera prioritaria. La conducción de La Libertad Avanza transmitió a sus legisladores la necesidad de evitar enfrentamientos públicos con los mandatarios provinciales mientras avanzan las negociaciones por los proyectos que necesitan respaldo en Diputados y el Senado.

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Dentro de la Casa Rosada definen el escenario como una “paz transitoria”. La intención es que las diferencias electorales que ya comienzan a aparecer en distintas provincias no interfieran con los acuerdos parlamentarios que el Ejecutivo necesita cerrar durante los próximos meses.

En ese esquema, el Gobierno estableció cinco iniciativas como principales objetivos legislativos: el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la suspensión de las PASO nacionales para 2027.

El Presupuesto será uno de los principales instrumentos de negociación. La Casa Rosada busca reunir el respaldo de gobernadores, legisladores del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, aunque admite que el proyecto podría sufrir modificaciones durante su tratamiento parlamentario.

Entre los temas que forman parte de las conversaciones aparecen las partidas destinadas a universidades, los recursos para Discapacidad, obras de infraestructura y distintos reclamos fiscales de las provincias. El objetivo oficial es alcanzar acuerdos puntuales que permitan evitar nuevos enfrentamientos y asegurar la aprobación de las iniciativas consideradas prioritarias.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intensificó los contactos con gobernadores. Durante los últimos días mantuvo conversaciones con Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Gustavo Melella, entre otros mandatarios, y tiene previsto continuar con la ronda de reuniones.

La estrategia también fue planteada por Karina Milei, quien pidió a los diputados libertarios que reduzcan las críticas y los ataques contra gobernadores y aliados con los que el Ejecutivo mantiene negociaciones. La directiva, sin embargo, no supone abandonar las aspiraciones electorales de La Libertad Avanza en las provincias.

La intención del oficialismo es mantener una doble estrategia: negociar institucionalmente con los gobernadores mientras construye su propia oferta electoral. De esta manera, un mandatario provincial puede ser un aliado circunstancial para una iniciativa en el Congreso y, al mismo tiempo, competir contra La Libertad Avanza en su distrito.

El Gobierno también busca recomponer algunos vínculos después de diferencias internas y problemas de coordinación. Uno de los episodios recientes estuvo relacionado con los cambios incorporados en materia de Discapacidad dentro del Presupuesto, situación que generó cuestionamientos de Patricia Bullrich y llevó al Ejecutivo a reconocer que hubo un problema de coordinación.

En materia universitaria, la Casa Rosada analiza acercar posiciones con el sector para reducir las diferencias alrededor del financiamiento y, además, disminuir el frente judicial abierto por la Ley de Financiamiento Universitario.

Otro de los temas que se encuentra bajo negociación es el endeudamiento familiar. Después de que la oposición impulsara el tratamiento del tema en las comisiones, el oficialismo comenzó a trabajar en una alternativa junto con sus aliados que no implique nuevas erogaciones para el Estado ni una regulación amplia de los contratos privados.

La reforma electoral también forma parte de las conversaciones. La suspensión de las PASO nacionales para 2027 requiere reunir apoyos en ambas cámaras y es uno de los puntos en los que el Gobierno busca evitar que las diferencias con los gobernadores terminen complicando su agenda parlamentaria.

Al mismo tiempo, en la Casa Rosada analizan posibles esquemas de colectoras para determinados distritos. La alternativa permitiría separar el respaldo a la candidatura presidencial de Javier Milei de las listas provinciales, aunque todavía no existe una definición sobre el mecanismo.

El oficialismo viene trabajando así bajo una lógica de “competencia y gobernabilidad”. En algunas provincias buscará acuerdos amplios y en otras pretende presentar candidatos propios, pero con la intención de conservar abiertos los canales de diálogo con los gobiernos locales.

Santa Fe es uno de los distritos que concentra la atención del Gobierno. Mientras Marcos Peyrano comenzó a ganar espacio dentro del armado libertario, Nación mantiene un vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro. El caso es observado como un ejemplo de la estrategia que podría repetirse en otras provincias: competir electoralmente sin convertir esa disputa en una ruptura institucional.

En paralelo, la Casa Rosada asegura haber conseguido los respaldos necesarios para avanzar con el capítulo de Zona Fría, un acuerdo que toma como referencia para las negociaciones de otros proyectos que todavía requieren votos provinciales.

De esta manera, la tregua con los gobernadores tiene una fecha de vencimiento: diciembre. Hasta entonces, el Gobierno pretende priorizar los acuerdos parlamentarios y avanzar con las cinco leyes que considera centrales, mientras La Libertad Avanza continúa trabajando en su armado territorial de cara a las elecciones de 2027.