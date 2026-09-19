Detuvieron a un profesor de folclore en una causa por presunto abuso sexual contra una menor

El hombre fue aprehendido tras un pedido de la Justicia de Las Termas de Río Hondo y un procedimiento realizado en Tucumán. Además, secuestraron un teléfono celular que será analizado en el marco de la investigación.

Hoy 13:21

Un hombre de 36 años, profesor de folclore, fue detenido este sábado en el marco de una causa judicial por presunto abuso sexual simple en perjuicio de una menor de edad, luego de un procedimiento solicitado por la Justicia de Las Termas de Río Hondo y concretado en la provincia de Tucumán.

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Según informó la Policía, la investigación se encuentra caratulada como presunto delito de abuso sexual simple en perjuicio de una menor de edad, con intervención del fiscal Dr. Emanuel Sabater.

En ese marco, el Juez de Control y Garantías del Centro Judicial de Termas de Río Hondo, Dr. Diego Vittar, había dispuesto el libramiento de un exhorto judicial para realizar un allanamiento y requisa en un domicilio ubicado en la localidad de Gobernador Piedrabuena, departamento Burruyacú, provincia de Tucumán, con el objetivo de detener al sospechoso y secuestrar elementos de interés para la causa.

La medida fue tramitada ante el Centro Judicial de Tucumán, donde el juez subrogante del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, Dr. Rodolfo Sebastián Norniella Parache, dio lugar al pedido efectuado por la magistratura santiagueña.

Posteriormente, el profesor se presentó en la dependencia policial acompañado por su abogado defensor, Dr. José López. Ante esta situación, los efectivos procedieron a notificarlo de que quedaba en calidad de detenido-comunicado.

Además, por disposición judicial, se realizó el secuestro de un teléfono celular para ser analizado dentro de las medidas investigativas correspondientes.

La situación generó profunda preocupación e indignación entre integrantes de la comunidad vinculada a la actividad cultural y folclórica, donde el acusado se desempeñaba como profesor. La noticia provocó repercusiones entre vecinos y allegados, mientras la Justicia continúa avanzando con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del caso.