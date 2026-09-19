Se emborrachó, intentó golpear a su suegra y destrozó la casa

Noche de furia en el barrio 114 Viviendas de Frías. Un joven de 23 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado tras protagonizar un violento episodio intrafamiliar.

Hoy 08:29

Un violento escándalo intrafamiliar interrumpió la tranquilidad del barrio 114 Viviendas de la ciudad de Frías, departamento Choya, durante la madrugada de este sábado, dejando como saldo a un joven de 23 años tras las rejas luego de que intentara agredir a su suegra y causara destrozos en la vivienda.

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El hecho se desencadenó alrededor de las 2:40 en un domicilio ubicado en la última cuadra de la calle San Juan. Según consta en el reporte policial, todo comenzó mientras el agresor, su pareja -una joven también de 23 años-, la madre de ella y su padrastro se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Por motivos que se investigan, el joven se ofuscó de manera repentina y desató su furia contra su suegra.

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De acuerdo al relato de su propia pareja ante las autoridades, el acusado comenzó a proferir graves amenazas verbales contra la mujer e intentó agredirla físicamente con golpes de puño. En medio de su ataque de ira, también provocó daños en diversos muebles de la casa. Ante esta situación, el padrastro de la joven debió intervenir y forcejear con él para frenar la agresión y proteger a la víctima hasta que llegara la ayuda.

La policía fue alertada a través de un llamado anónimo a la línea de emergencias, lo que movilizó rápidamente a los efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 60 hacia el lugar. Sin embargo, la presencia de los uniformados no logró calmar al agresor. Mientras los oficiales se entrevistaban con las partes, el joven reincidió en su accionar violento e intentó abalanzarse nuevamente contra su suegra y el hombre que la había defendido.

Frente a este escenario, el personal policial procedió a su inmediata reducción y traslado a la sede policial para resguardar la integridad física de toda la familia.

El caso quedó en manos del fiscal de turno, Dr. Alfonso Arce, quien tras ser interiorizado de los pormenores del violento episodio, dispuso la aprehensión formal del violento bajo los cargos de "daños y amenazas". Asimismo, ordenó que se invite a las víctimas a radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría Comunitaria N° 3 del Menor y la Familia.