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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2026 | 21º
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Racing se sacó la mufa con un claro triunfo sobre Sarmiento de Junín

La Academia se impuso por 3 a 1 en Avellaneda y volvió a sonreir en el arranque de la 10ª fecha del Torneo Clausura.

Hoy 23:44

Racing volvió a sonreír. Después de varias semanas complicadas, el equipo de Juan Pablo Vojvoda consiguió un triunfo clave al derrotar 3-1 a Sarmiento por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro correspondiente a la Zona B.

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La Academia necesitaba una victoria para recuperar confianza y encontró una respuesta en casa. Con este resultado, logró cortar una racha negativa y dejó atrás el último lugar de la tabla de posiciones.

El equipo de Avellaneda abrió el marcador con un verdadero golazo de Gonzalo Escudero, quien sorprendió con una definición de gran calidad para poner el 1-0. Sin embargo, la ventaja duró poco: Junior Marabel apareció rápidamente para igualar el encuentro y devolverle incertidumbre al partido.

Cuando parecía que la presión volvía a instalarse sobre el conjunto local, apareció una de sus principales figuras. Adrián “Maravilla” Martínez volvió al gol luego de una jugada rápida iniciada por Ulises Ortegoza y puso nuevamente en ventaja a Racing.

Ya sobre el final, Ignacio Rodríguez sentenció el encuentro y aseguró tres puntos fundamentales para la Academia.

Un triunfo que llega en un momento clave

La victoria significó el primer festejo de Racing desde la primera fecha del campeonato, cuando había derrotado a Gimnasia de La Plata, también en condición de local.

El resultado le permite al equipo de Vojvoda tomar aire en el Clausura y llegar con mayor tranquilidad al próximo desafío: los cuartos de final de la Copa Argentina, donde espera conocer si su rival será Boca o Vélez, dependiendo de la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Después de semanas de dudas y malos resultados, Racing encontró una reacción necesaria para volver a mirar hacia adelante.

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