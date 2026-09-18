Fuerte choque entre dos camiones dejó totalmente cortada la Ruta 34

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 470, entre Malbrán y Pinto. Los dos conductores se encuentran fuera de peligro.

Hoy 08:15

Un fuerte choque entre dos camiones provocó un corte total de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 470, en el tramo comprendido entre las localidades de Malbrán y Pinto, en el sur de Santiago del Estero.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, uno de los vehículos involucrados, un camión Scania, sufrió el desprendimiento de su caja. Como consecuencia, se produjo el vuelco del acoplado y el desprendimiento del equipo térmico, que quedó sobre la calzada y bloqueó completamente la circulación.

El siniestro ocurrió durante la madrugada y obligó a desplegar un operativo de asistencia y despeje en el sector. Debido a las tareas realizadas, la ruta permaneció varias horas con corte total.

Personal policial y autoridades viales trabajaron en la zona y recomendaron a automovilistas y transportistas evitar el sector mientras se desarrollaban las tareas necesarias para liberar la calzada.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales registrados en los vehículos, los primeros informes señalaron que ambos conductores se encuentran fuera de peligro.

Los servicios de emergencia también se hicieron presentes en el lugar para asistir a los involucrados y garantizar el resguardo de la zona mientras avanzaban las tareas de despeje.