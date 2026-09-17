Añatuya: esquivó a un menor en bicicleta, derrapó con su moto y terminó con fracturas

El siniestro ocurrió en la intersección de Francisco de Aguirre y Esquiú. El motociclista sufrió una fractura de clavícula y lesiones en una pierna, por lo que fue trasladado al hospital local.

Hoy 22:51

Un motociclista resultó con fracturas y lesiones de consideración durante la noche de este jueves, luego de protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Añatuya.

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El hecho ocurrió en la intersección de avenida Francisco de Aguirre y calle Esquiú, cuando un menor que circulaba en bicicleta se cruzó en el trayecto de una motocicleta.

De acuerdo con la información recabada, el conductor del rodado, de apellido Moreno, circulaba en sentido sur a norte por Francisco de Aguirre cuando, al llegar a la esquina, debió realizar una brusca maniobra para evitar impactar contra el ciclista.

Como consecuencia de la maniobra, el motociclista perdió el control del vehículo y derrapó sobre la cinta asfáltica.

Producto de la caída, Moreno sufrió una fractura de clavícula y lesiones de consideración en su pierna izquierda.

Personal de salud acudió al lugar para asistirlo y, posteriormente, fue trasladado en una ambulancia municipal hacia el hospital local, donde quedó bajo atención médica.

Efectivos policiales también trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias del siniestro.