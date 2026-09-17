Un vecino de Pozo Hondo aseguró haber sido atacado por una extraña figura en el fondo de su vivienda

Andrés Brandán fue trasladado al Hospital De María luego de sufrir lesiones tras un episodio que ocurrió en el fondo de su casa. Relató un extraño enfrentamiento con una figura que describió como un “bulto negro”.

Hoy 15:55

Un vecino de Pozo Hondo, departamento Jiménez, vivió un episodio que calificó como inexplicable durante la noche del sábado, cuando se encontraba en el fondo de su vivienda, ubicada detrás del Hospital de Pozo Hondo.

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Se trata de Andrés Brandán, quien relató que fue atacado por algo que no pudo identificar y que, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, debió ser trasladado al Hospital De María para recibir atención médica.

Según contó el hombre, se encontraba en el comedor de su casa cuando salió hacia el fondo del terreno para “tapar el fuego”, ya que en ese sector cuenta con una finca.

“Estaba en el comedor, me voy a tapar el fuego al fondo de mi casa, donde tengo una finca”, relató.

De acuerdo con su testimonio, en ese momento observó una figura que describió como una persona de aproximadamente 10 u 11 años, completamente oscura y sin poder distinguir su rostro.

“Me aparece un chico de negro, se para frente mío y yo lo buscaba y no tenía cabeza, era todo negro. Sí tenía manos alargadas hacia abajo, y lo que más me impresionaba eran sus garras, sus uñas, que tenían aproximadamente 10 centímetros”, expresó.

Brandán aseguró que la figura permanecía frente a él y que, al moverse, también se desplazaba siguiendo sus movimientos. Según explicó, decidió enfrentarlo y comenzó una pelea.

“Le lanzo una trompada y era como pegarle a una bolsa de aire. En eso me pega un golpe, me levanto y seguimos peleando”, relató.

El vecino contó que intentó retroceder hacia su propiedad y buscar ayuda, aunque afirmó que nadie habría presenciado la situación.

“Me levantaba por el aire, me hacía revolear, me tiraba de un lado para el otro. Yo le peleaba a trompadas, pero la última golpiza que me ha dado ha sido terrible y ahí me ha lesionado”, manifestó.

Tras el episodio, Brandán fue trasladado al hospital debido a las heridas sufridas. El caso generó sorpresa entre los vecinos de la zona, mientras se intenta determinar qué ocurrió realmente durante ese momento en el fondo de la vivienda.