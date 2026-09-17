Aumento alarmante de robos y violencia familiar en Catamarca

La reciente escalada de robos y violencia familiar en Catamarca destaca una grave crisis de seguridad que afecta a la población y exige medidas urgentes por parte de las autoridades.

Hoy 15:55

Recientemente, Catamarca ha sido escenario de una preocupante serie de delitos que han puesto al descubierto la crítica situación de inseguridad que atraviesa la provincia. Estos sucesos delictivos han abarcado desde intentos de robo en comercios hasta agresiones graves en el ámbito familiar, lo que ha encendido la alarma en la comunidad y evidenciado la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las fuerzas de seguridad.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en la avenida Acosta Villafañe al 2.400, donde dos adolescentes de 16 y 17 años intentaron perpetrar un robo en un supermercado. La rápida intervención de la Comisaría Tercera fue solicitada a través del SAE-911, lo que resultó en la detención de los jóvenes y la posterior intervención de la Fiscalía Penal Juvenil. Este evento ha generado un clamor entre los comerciantes de la zona este, quienes manifiestan la necesidad de un mayor patrullaje en los corredores urbanos para prevenir tales incidentes.

La situación se tornó aún más crítica con un violento ataque intrafamiliar en el barrio San Antonio Sur, donde una joven de 19 años agredió a sus sobrinos de 2 y 17 años, además de a su cuñada. La Comisaría Novena tuvo que actuar de emergencia para controlar la situación, llevando a la agresora a la Comisaría de la Mujer bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción. Este tipo de actos resalta la creciente violencia en los hogares, un problema que debe ser abordado con urgencia.

Los residentes de Catamarca también han expresado su indignación hacia la conducta de las fuerzas del orden. Recientemente, la Policía Ambiental fue criticada por estacionar un patrullero sobre una senda peatonal, lo que genera desconfianza en quienes esperan que estas instituciones garanticen el respeto a las normas de convivencia urbana.

La falta de prevención territorial y la pasividad de las autoridades han llevado a un aumento significativo en los delitos. Organizaciones vecinales han señalado que tanto el Ministerio de Seguridad como la Policía provincial no cuentan con planes de prevención eficaces, actuando solo de manera reactiva tras los hechos delictivos. Este enfoque limitado ha dejado a la ciudadanía vulnerable y expuesta a situaciones de riesgo.

La reiteración de delitos perpetrados por jóvenes y la evidente escalada de violencia en entornos familiares vulnerables indican una falta de contención social por parte del estado. Las comisarías y el sistema judicial se ven abrumados, incapaces de ofrecer respuestas adecuadas para frenar esta problemática que afecta a la comunidad.

Con una población alarmada por los constantes hurtos y una creciente violencia intrafamiliar, la urgencia de reformular los planes de seguridad en Catamarca se vuelve cada vez más evidente. La sociedad civil demanda acciones inmediatas y efectivas que contribuyan a restaurar la seguridad y la tranquilidad en la provincia.