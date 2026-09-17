Tuchel, DT de Inglaterra recordó la eliminación ante Argentina: “Sentí literalmente que no íbamos a sobrevivir”

El entrenador volvió sobre la semifinal del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina se impuso 2-1 en Atlanta. El entrenador reconoció que aquella derrota es una “cicatriz” y defendió las decisiones que tomó en los minutos finales.

Hoy 10:08

Pasaron más de dos meses, pero Thomas Tuchel todavía tiene presente aquella noche en Atlanta. El entrenador de Inglaterra volvió a referirse a la semifinal del Mundial 2026, en la que su equipo estuvo a pocos minutos de eliminar a la Selección Argentina, pero terminó perdiendo 2-1 sobre el final.

“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo”, reconoció Tuchel en Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo, un documental producido por la Federación Inglesa (FA) sobre la participación del seleccionado en el Mundial.

El entrenador alemán también habló de una de las decisiones que más cuestionamientos generó después de la eliminación: su elección de proteger la ventaja de 1-0 en el tramo decisivo, en lugar de responder con una postura más ofensiva ante la reacción argentina.

“Nadie lo quería más. Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes”, explicó Tuchel.

Tuchel destacó la reacción de Argentina

El entrenador no se limitó a analizar lo que Inglaterra pudo haber hecho diferente. También destacó la reacción de la Selección Argentina y la mentalidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra...”, señaló.

Tuchel recordó especialmente los minutos finales de la semifinal. Inglaterra ganaba 1-0 gracias al gol de Anthony Gordon, mientras Argentina necesitaba encontrar el empate para mantenerse con vida.

Scaloni comenzó a sumar futbolistas ofensivos y llevó al límite la búsqueda del empate. Esa decisión llamó especialmente la atención del entrenador alemán.

“El nivel de locura que Argentina puso, cambio tras cambio tras cambio, un cambio ofensivo después del otro. Nunca habrían hecho esos cambios si no estuvieran 1-0 abajo. Era un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6?”, planteó.

“Sentí literalmente que no íbamos a sobrevivir”

Tuchel describió con crudeza la presión que ejerció Argentina sobre Inglaterra en los minutos finales de la semifinal.

“Argentina juega un fútbol muy rápido y despiadado, de ‘que le den’. Llegan a atacar reuniendo cuatro delanteros y a Messi. Sentí literalmente que no íbamos a sobrevivir”, afirmó.

La sucesión de atacantes argentinos obligó a Inglaterra a retroceder cada vez más cerca de su arco. El equipo británico había utilizado una estrategia similar en las rondas anteriores, donde derrotó 3-2 a México en octavos de final y 2-1 a Noruega en cuartos.

Ante Argentina, Tuchel volvió a reforzar la última línea para intentar sostener la ventaja, pero esta vez el resultado fue diferente y la Selección Argentina terminó remontando el partido.

Tuchel defendió su decisión

El técnico de 53 años reconoció que aquella elección todavía genera debate, pero sostuvo que cambiar su planteo tampoco hubiera garantizado la clasificación a la final.

“Podríamos haberlo hecho y quizá haber perdido 2-1, y la gente habría dicho: ‘¿Está loco? Lo hizo contra Noruega, terminó el partido con cinco defensores. ¿Por qué no terminó el partido contra Argentina con cinco?’”, argumentó.

Y completó: “Esa fue simplemente mi solución al problema. Intenté ayudar. Uno no intenta imponer algo por su ego”.

El recuerdo que Tuchel quiso llevarse del Mundial

Más allá de la eliminación ante Argentina, Tuchel también recordó uno de los momentos que más disfrutó durante el Mundial. Se trató del triunfo de Inglaterra por 3-2 ante México en el estadio Azteca.

Después de aquel partido, el entrenador incluso le escribió a un amigo para contarle un particular arrepentimiento: “Lamento no haber comido un poco de césped después del partido, para conservar algo de esto en mi cuerpo para siempre”.

Tuchel relacionó aquella ocurrencia con el ritual de Novak Djokovic, quien en Wimbledon llegó a probar el césped después de sus consagraciones.

El recorrido de Inglaterra terminó en Atlanta con la derrota ante Argentina en semifinales. Luego, el seleccionado británico se recuperó y venció 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto.

Sin embargo, cuando Tuchel repasa aquel Mundial, inevitablemente vuelve a esos minutos finales ante la Argentina, una derrota que todavía define buena parte de su recuerdo de aquella Copa del Mundo.