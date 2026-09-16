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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2026 | 17º
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Así se vivió la gran final de Gran Hermano “Generación Dorada”

Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos se enfrentaron este miércoles por el título de la edición Generación Dorada. La gala comenzó y también fue transmitida en Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7.

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Este miércoles 16 de septiembre llegó a su fin Gran Hermano 2026: Generación Dorada, luego de más de 200 días de convivencia, y los santiagueños pudieron seguir la gran definición a través de la pantalla de Canal 7.

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La gala final comenzó a las 22:15 y volvió a contar con la conducción de Santiago del Moro. Durante la emisión se conoció quién fue la nueva ganadora del reality de Telefe, en una definición inédita que tuvo a dos mujeres como protagonistas.

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