La inflación en Cuba llegó al 25,19% y ya circulan billetes de 20.000 pesos

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas acumularon un aumento del 36,01% en doce meses, mientras que el dólar alcanzó los 700 pesos cubanos en el mercado informal y persisten los problemas de abastecimiento, combustible y generación eléctrica.

Hoy 00:06

La inflación interanual en Cuba alcanzó el 25,19% en agosto, mientras que los precios aumentaron un 4,92% durante ese mismo mes, según los datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

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Entre los rubros que registraron los mayores incrementos se ubicaron los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba interanual del 36,01%. También aumentaron con fuerza las bebidas alcohólicas y el tabaco, que acumularon una variación del 37,18%, mientras que restaurantes y hoteles registraron un incremento del 35,74%.

El transporte tuvo una suba del 25,03% en los últimos doce meses. Por su parte, los servicios vinculados con la vivienda aumentaron un 20,99%, los muebles y artículos para el hogar un 20,03%, educación un 19,57% y otros bienes y servicios un 19,12%.

En contraste, salud y comunicaciones fueron las categorías que mostraron los menores incrementos interanuales, con variaciones del 0,44% y 0,70%, respectivamente. Prendas de vestir y calzado, en tanto, registró una suba del 12,27%.

El indicador de la ONEI refleja la evolución de los precios en el mercado formal, por lo que no contempla por completo la dinámica del circuito informal, donde una parte importante de la población cubana adquiere bienes y servicios. En ese segmento, el dólar alcanzó este miércoles los 700 pesos cubanos, según la tasa de referencia utilizada para el mercado paralelo.

La depreciación de la moneda nacional repercute sobre el costo de distintos productos vinculados directa o indirectamente con las importaciones, en un contexto marcado además por dificultades de abastecimiento y una menor disponibilidad de bienes esenciales.

A esta situación se sumó la puesta en circulación de los nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos cubanos. El Banco Central de Cuba (BCC) explicó que las nuevas denominaciones forman parte de la actualización del cono monetario y buscan facilitar operaciones que requieren grandes cantidades de efectivo.

La distribución comenzó en La Habana y continuará de manera progresiva en el resto del territorio. Según el BCC, la medida también apunta a reducir los costos relacionados con el manejo y traslado del efectivo y responde a las necesidades actuales de la economía.

Los nuevos billetes completan una ampliación iniciada en marzo, cuando comenzaron a emitirse las denominaciones de 2.000 y 5.000 pesos. El billete de 10.000 lleva la imagen de Haydée Santamaría, mientras que el de 20.000 está dedicado a Vilma Espín, dirigente de la Revolución cubana y esposa del ex presidente Raúl Castro.

La presión sobre los precios se produce además en medio de una prolongada contracción económica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó una caída del 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) cubano durante 2025 y proyectó una contracción del 10,3% para 2026, en un escenario atravesado por restricciones externas, problemas energéticos y dificultades para recuperar la actividad productiva.

El panorama se completa con problemas de combustible, generación eléctrica y abastecimiento, que afectan tanto a la actividad económica como a la disponibilidad de productos y servicios. Así, el aumento de los precios y la necesidad de utilizar billetes de mayor denominación reflejan la presión que atraviesa la economía cubana.