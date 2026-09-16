Nuevo giro en la causa del niño de Las Termas: detuvieron a Pedro Cardozo y allanaron su domicilio

Por orden del juez Diego Martín Vittar, la Policía allanó una vivienda de avenida San Martín y detuvo al hombre que reside allí. Según la investigación, el menor habría señalado ese domicilio al relatar un episodio ocurrido durante una fiesta de cumpleaños. Secuestraron celulares y equipos tecnológicos.

Hoy 01:31

La investigación por el presunto abuso sexual del niño de 8 años que permanece bajo atención en el Hospital Garrahan vuelve a dar un paso clave.

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En las últimas horas, por medio de un oficio judicial librado por el juez de Control y Garantías Dr. Diego Martín Vittar, se concretó un nuevo allanamiento en un domicilio ubicado sobre avenida San Martín, entre 9 de Julio y Maipú, de Las Termas.

Durante el procedimiento fue detenido Pedro Cardozo, quien reside en el lugar junto a su grupo familiar.

Además, los investigadores procedieron al secuestro de teléfonos celulares, equipos tecnológicos y otros elementos, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Cardozo fue trasladado y quedó alojado en la sección Alcaidía de la Departamental 6 Termas, a disposición de la Justicia.

El domicilio, bajo la lupa de la investigación

Uno de los elementos que vuelve especialmente relevante este procedimiento es que, según surge de la declaración brindada por el menor durante la Cámara Gesell, uno de los episodios que relató habría ocurrido durante una fiesta de cumpleaños realizada en el domicilio que ahora fue allanado.

Ese señalamiento forma parte de la investigación y deberá ser corroborado mediante las distintas pruebas que la Justicia está incorporando al expediente.

Por ello, la detención de Cardozo y el secuestro de dispositivos tecnológicos adquieren especial importancia para los investigadores, que deberán establecer qué ocurrió y qué grado de vinculación podría existir entre el detenido y los hechos denunciados.

El entorno materno, trasladado a capital

La nueva medida se produce luego de las detenciones concretadas este martes de Olga Vanesa Jiménez, de 41 años, madre del menor, y Mariela Roxana Jiménez, de 43, tía materna.

Ambas habían sido alojadas inicialmente en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6 Termas, pero durante la noche de este martes fueron trasladadas a la Alcaidía Zona Sur de la ciudad Capital, donde quedaron a disposición de la Justicia.

También fue detenida Petrona Olga Coronel, de 77 años, abuela materna del niño. Debido a su edad, la Justicia dispuso que cumpla la medida bajo arresto domiciliario.

Las detenciones no implican una declaración de culpabilidad. La investigación deberá determinar qué grado de participación, conocimiento o eventual responsabilidad corresponde a cada persona alcanzada por las medidas judiciales.

Los procedimientos están siendo llevados adelante por personal de la Dirección General de Investigaciones (DGI) y de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, con intervención de efectivos de Santiago del Estero Capital.

Una causa que no deja de sumar capítulos

El nuevo allanamiento y la detención de Cardozo se producen apenas 48 horas después de que Alonso, padre del niño, recuperara la libertad, luego de que el juez Vittar hiciera lugar al pedido de excarcelación de su defensa al considerar que no existían riesgos procesales.

Ahora, con nuevas detenciones, allanamientos, secuestro de dispositivos y distintas líneas investigativas abiertas, la causa vuelve a cambiar de escenario.

El expediente continúa avanzando para determinar qué ocurrió con el niño y establecer las responsabilidades individuales que pudieran corresponder.

La investigación está lejos de terminar. Y, por las nuevas medidas judiciales concretadas en las últimas horas, todo indica que todavía quedan capítulos por escribir en una causa que conmueve a Las Termas y trascendió las fronteras de Santiago del Estero.