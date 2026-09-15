Tragedia en Venecia: una pareja de jóvenes murió al chocar su bote contra un taxi acuático

El cuerpo de la mujer fue encontrado este martes, lo que confirmó el fallecimiento de ambos.

Hoy 15:06

Un joven de 25 años y su pareja de 26 murieron en Venecia tras chocar su bote contra un taxi acuático cerca de la isla de Tessera el sábado pasado. El hallazgo del cuerpo de la mujer, descubierto este martes, cerró la búsqueda iniciada tras el accidente, que ocurrió en medio de una intensa niebla.

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Un hombre que recorría la zona encontró este martes por la mañana el cuerpo de Gabriella Querino en el canal de Tessera. La mujer, de origen brasileño, estaba desaparecida desde la madrugada del sábado, cuando la embarcación en la que viajaba junto a su marido impactó contra el transporte de pasajeros.

El alcalde de Venecia, Simone Venturini, confirmó el hallazgo mediante su cuenta oficial en las principales redes sociales: “Un trágico suceso que ha mantenido en vilo a toda nuestra ciudad estos últimos días ha tenido el final más doloroso”.

El esposo de Gabriella, Sean Michieli, un pescador italiano oriundo de la localidad de Burano, murió en un hospital de la zona seis horas después de que los médicos iniciaran los estudios para verificar una posible muerte cerebral.

Según reportó el medio italiano L´Unione Sarda Online, la pareja llevaba tres meses de casada y salía habitualmente en el bote familiar a buscar carnada para pescar.

Frente a ambos fallecimientos, la Justicia de Venecia ordenó abrir una causa por homicidio náutico contra el conductor del taxi acuático, en base a lo regulado por el artículo 589-bis del código penal italiano. La fiscalía ordenó realizar también una autopsia sobre el cuerpo del joven para determinar la causa precisa de la muerte y reconstruir la mecánica exacta del choque.

A su vez, los investigadores dispusieron peritajes técnicos sobre los restos del bote hundido, rescatado más tarde por los bomberos. Estas medidas buscan establecer a qué velocidad se movían las embarcaciones, la dirección en la que navegaban y el punto exacto del impacto.

De todos modos, los expertos reportaron que la reconstrucción presenta dificultades porque el chofer del transporte es el único testigo directo, ya que en esa zona de la laguna no hay cámaras de seguridad, y la niebla que cubrió la zona ese día complicó la visibilidad.

El medio citado también informó que el hecho es la segunda tragedia para la familia Michieli en el mismo entorno. En 2007, Endrius Michieli, tío del joven, murió a los 19 años cuando su lancha chocó contra una barcaza de combustible cerca de Fondamente Nove, frente a la isla de San Michele, en medio de un temporal de lluvia y viento.