Brutal ataque a mujer en Catamarca genera preocupación sobre violencia de género

Un reciente ataque a una mujer en Catamarca ha provocado su internación de urgencia y ha reabierto el debate sobre el manejo de la violencia de género en la región.

Hoy 15:20

Un nuevo episodio de violencia de género en Catamarca ha dejado a una mujer de 33 años con lesiones graves, lo que ha llevado a su internación de urgencia y ha reavivado el debate social sobre la violencia intrafamiliar. Este suceso ocurrió alrededor de las 04:30, cuando efectivos de la Seccional Octava respondieron a un llamado del SAE-911 en la intersección de las calles Los Tilos y Santa Cecilia.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron una situación de agresiones verbales y físicas contra la mujer, lo que llevó a la aprehensión de su pareja, un hombre de 33 años, identificado como el autor del ataque. La gravedad de las lesiones sufridas por la víctima obligó a los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a brindarle asistencia inmediata y a ordenarle un traslado urgente al Hospital Interzonal San Juan Bautista para una evaluación médica integral.

El agresor fue detenido y permanece bajo custodia en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, donde se están coordinando las directrices para formalizar su imputación. Sin embargo, organizaciones sociales han señalado que la intervención del Estado a menudo se limita a una respuesta policial de emergencia, dejando a las mujeres vulnerables antes de que se produzcan estos ataques.

La recurrencia de incidentes violentos en horas de la madrugada resalta la insuficiencia de los mecanismos de prevención en las áreas periféricas de la capital. Aunque se han establecido líneas telefónicas de asistencia como el 144 y el 911, las víctimas siguen expuestas a riesgos vitales en sus hogares, debido a la falta de guardias especializadas permanentes.

Este caso también ha puesto en evidencia la saturación del sistema de salud, en particular el Hospital San Juan Bautista, que se enfrenta a un alto volumen de emergencias traumatológicas derivadas de la violencia doméstica. A esto se suma la falta de centros de resguardo y atención integral, lo que agrava el estado de desamparo de las mujeres afectadas.

La situación actual exige una revisión profunda de las políticas públicas sobre la violencia de género en Catamarca. Con una mujer en estado crítico y un agresor detenido, la sociedad demanda urgentemente la implementación de protocolos de protección inmediata que prevengan desenlaces trágicos antes de que se requieran internaciones.