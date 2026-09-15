Las buenas noticias que recibió Ponzio en la práctica de River

El plantel Millonario volvió a trabajar de cara al partido del sábado ante Huracán y el entrenador interino recuperó a dos futbolistas que habían terminado golpeados en Tucumán.

Hoy 15:31

River atraviesa un momento de crecimiento desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco. Con tres triunfos consecutivos, el Millonario volvió a meterse en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura y también se acercó a la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

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En ese contexto, cada partido aparece como una final y el próximo desafío será Huracán, el sábado en el Monumental. De cara a ese encuentro, la práctica de este martes en Ezeiza dejó dos buenas noticias para el entrenador.

Tomás Galván y Tobías Andrada trabajaron con normalidad y dejaron atrás las molestias físicas que habían sufrido durante la agónica victoria ante Atlético Tucumán.

Después de la batalla en el José Fierro, ambos volantes habían terminado tocados. Andrada salió por una paralítica, mientras que Galván terminó con dolor en el tobillo. Sin embargo, ninguno necesitó estudios ni un tratamiento especial y pudieron completar la jornada de trabajo sin inconvenientes.

Ponzio podría repetir el equipo ante Huracán

La recuperación de ambos jugadores abre la posibilidad de que Ponzio mantenga el mismo equipo titular que viene utilizando en las últimas fechas.

Si no aparecen nuevos inconvenientes durante la semana, el entrenador podría repetir por cuarta vez el once en el Monumental, esta vez frente a un Huracán que llega en levantada después de vencer a Racing y que se mantiene como uno de los equipos que mejor rendimiento viene mostrando ante los grandes.

El objetivo de River será prolongar la racha y seguir escalando tanto en la Zona B del Clausura como en la tabla anual.

Moreno continúa diferenciado

La noticia negativa para Ponzio pasa por Aníbal Moreno, quien continúa trabajando de manera diferenciada debido a una discopatía lumbar.

El mediocampista se perdió los últimos tres partidos y, por el momento, todo indica que tampoco estará disponible frente a Huracán.

Sin un plazo definido para su regreso, la intención es que pueda aprovechar el próximo parate por la fecha FIFA para avanzar en su recuperación y volver cuanto antes a la competencia.