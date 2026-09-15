Alumnos del Colegio Secundario Dr. René G. Favaloro participaron de una jornada integral de ESI

La actividad se desarrolló en el Colegio Secundario Dr. René G. Favaloro, en el marco de la Semana del Secundario para Adultos, y buscó brindar herramientas para el cuidado de la salud.

Hoy 15:46

En el marco de la Semana del Secundario para Adultos, la Municipalidad de la ciudad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, llevó adelante una jornada de Educación Sexual Integral (ESI) destinada a los estudiantes del Colegio Secundario Dr. René G. Favaloro.

La actividad generó un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, con el propósito de brindar herramientas vinculadas al cuidado de la salud y promover prácticas responsables entre los estudiantes.

Durante la jornada también se realizó testeo de VIH y sífilis, a cargo de la profesional Micaela Tucznio, como parte de las acciones de prevención y promoción de la salud impulsadas desde el municipio.

La propuesta contó con la participación de la EPS Luciana Villalba, directora de Políticas Sanitarias, junto al equipo de promotores de salud, quienes acompañaron el desarrollo de la actividad y el acercamiento de los servicios de prevención a la comunidad educativa.

Desde la Dirección de Salud destacaron y agradecieron especialmente a los directivos del Colegio Secundario Dr. René G. Favaloro, a las profesoras Daiana Dorado y Claudia Luna, y a los estudiantes del VI Módulo, por abrir las puertas de la institución y acompañar la realización de esta iniciativa.

La jornada reafirma la importancia de fortalecer el vínculo entre educación y salud, generando espacios que permitan a los estudiantes acceder a información, incorporar herramientas de cuidado y participar activamente en la construcción de comunidades más informadas, responsables y saludables.