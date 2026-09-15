Estudiantes emboscaron y le dieron una salvaje golpiza a un alumno mientras otros filmaban

Sucedió en un colegio privado de Quimilí. Un adolescente de 14 años habría sido atacado a la salida de la clase de Educación Física, mientras otros compañeros grababan la agresión con sus celulares.

Hoy 06:46

Un nuevo y preocupante episodio de violencia escolar generó conmoción en la comunidad de Quimilí, a partir de la denuncia presentada por una mujer que aseguró que su hijo de 14 años, conocido catequista de la ciudad, es víctima de agresiones físicas e intimidaciones reiteradas por parte de compañeros.

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De acuerdo con lo denunciado ante la Policía, el episodio más reciente ocurrió a la salida de una clase de Educación Física del Colegio Secundario Escuelas Pías, ubicado en el barrio Colón, en inmediaciones de las calles Pinzón y Taboada.

Siempre según la presentación judicial, el adolescente se disponía a retirarse del establecimiento cuando fue interceptado por un compañero, quien habría comenzado a golpearlo mientras otros alumnos registraban la agresión con sus teléfonos celulares.

La víctima habría relatado posteriormente a su madre que no se trataba de un hecho aislado, sino de una situación que se habría repetido en distintas oportunidades. Según su versión, el presunto agresor actuaba junto a un grupo de compañeros: mientras uno lo golpeaba, los demás filmaban las agresiones para posteriormente compartir las imágenes en grupos de redes sociales.

La madre tomó conocimiento de lo sucedido días después y mantuvo una reunión con la vicedirectora de la institución. De acuerdo con lo manifestado en la denuncia, la autoridad educativa le informó que se citaría a los padres del alumno señalado como agresor para abordar la situación.

Sin embargo, ante la gravedad de lo ocurrido, la mujer decidió avanzar también por la vía penal, con el objetivo de resguardar la integridad física y psicológica de su hijo. Desde entonces, el adolescente dejó de concurrir al establecimiento educativo por temor a sufrir nuevos ataques.

"No fue una cosa de chicos"

Luego de radicar la denuncia, la madre publicó un extenso mensaje en su perfil de Facebook en el que contó lo ocurrido y pidió a las familias de Quimilí que reflexionen sobre el acoso y la violencia entre adolescentes.

"Hoy decido hablar como mamá, con dolor, pero con la necesidad de que esto no pase a ningún otro chico. Mi hijo sufrió una agresión a la salida de Educación Física en el predio de los padres escolapios", comenzó relatando.

Según explicó, un grupo de compañeros habría llamado a su hijo y, cuando este se acercó pensando que querían hablar con él, el presunto agresor habría aparecido detrás de una planta y comenzado a golpearlo, mientras los demás se reían y alentaban la situación.

"No fue una cosa de chicos, fue una emboscada, una agresión planeada y festejada por otros", sostuvo la mujer.

También relató que, como madre, decidió hablar con las autoridades del colegio, dejando constancia por escrito de lo sucedido, y posteriormente formalizó la denuncia policial.

"No publico esto para generar odio. Lo público para pedirles a las familias de Quimilí y de donde sean que hablemos en casa. Hablemos de lo que significa reírse mientras a otros le pegan, de lo que significa llamar a alguien para tenderle una trampa, de lo que duele mirar para otro lado", expresó.

La mujer remarcó además que el adolescente habría soportado la situación en silencio debido al miedo y las amenazas, y que ella pudo conocer la dimensión de lo ocurrido al observar los videos de la agresión.

"El bullying y la violencia no se termina con una charla de 5 minutos, se termina con la educación con límites y con el compromiso de todos, familias y escuela", afirmó.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Dra. Melisa Fadel Pagani, quien dispuso que el menor sea examinado por el médico de Sanidad. Asimismo, ordenó que se incorporen a la investigación los videos registrados durante el ataque, con el objetivo de analizar las conductas y determinar los pasos procesales correspondientes.

Las autoridades judiciales y educativas deberán avanzar ahora en el esclarecimiento del episodio y en la adopción de las medidas que correspondan, mientras el caso vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y los protocolos frente al bullying y la violencia escolar.