Sergio Schoklender habló tras ser condenado: “No se desvió un puto fondo”

El Tribunal Oral Criminal N°5 le impuso una pena de 2 años y 9 meses por la causa vinculada al manejo de fondos públicos. El exapoderado de la Fundación rechazó las acusaciones y cuestionó duramente al sistema judicial.

Hoy 18:41

Sergio Schoklender habló este lunes luego de que el Tribunal Oral Criminal N°5 lo condenara a 2 años y 9 meses en el marco de la causa “Sueños Compartidos”, vinculada al desvío de fondos públicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras conocerse el fallo, Schoklender rechazó la acusación y aseguró ante la prensa: “No se desvió un puto fondo, está todo acreditado”.

Si bien reconoció que “muchísimas casas no se terminaron”, sostuvo que esa situación se produjo después de su salida de la Fundación Sueños Compartidos.

Según explicó, durante la investigación comenzaron a aparecer cheques en “cuevas” financieras y empresas agropecuarias, aunque afirmó que la Justicia pudo comprobar que correspondían a pagos realizados a proveedores.

“Todos esos cheques eran pagos a proveedores que después los descontaban en distintos lugares. Absolutamente todos de materiales descontados de las obras”, sostuvo.

“Es una pena simbólica”

Consultado sobre por qué fue condenado si sostiene que no hubo delito, Schoklender afirmó que el tribunal decidió imponer “una pena simbólica” y trasladar la discusión a instancias superiores.

“Hoy dicen dos años y nueve meses en suspenso, pero los fundamentos los van a leer recién en noviembre y después tenemos que ir a Casación y después a la Corte. Es un delirio”, expresó.

Además, señaló que continuará apelando el fallo una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia.

Duras críticas a la Justicia

Durante el contacto con los medios, Schoklender también apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial.

Ante la pregunta sobre cómo explicar la causa a la sociedad, respondió: “No tiene explicación”.

Luego lanzó fuertes críticas contra los tribunales de Comodoro Py: “Este edificio es la muestra palpable de lo podrido, destruido y degradado que está todo el sistema judicial argentino”.

También recordó que la investigación había comenzado durante la gestión del fallecido juez federal Norberto Oyarbide.

“Ustedes no se olviden que esta causa la empezó Oyarbide. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era Oyarbide?”, planteó.

Finalmente, al ser consultado por la absolución de Julio De Vido, Schoklender evitó profundizar y respondió: “Qué sé yo, porque es De Vido, preguntale a De Vido”.

De esta manera, Schoklender cuestionó el fallo y anticipó que la discusión judicial continuará en las próximas instancias de apelación.